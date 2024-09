I sovversivi che hackeravano i cartelloni pubblicitari negli anni 80

L’anno era il 1980 e nessun cartellone pubblicitario era al sicuro. Un gruppo di artisti, designer e piantagrane chiamato Truth in Advertising stava modificando in maniera non troppo discreta tutti i cartelloni di Santa Cruz. L’obiettivo era di sovvertire il linguaggio ambiguo con frasi intelligenti che si prendevano gioco dei prodotti venduti o che rivelavano la verità dietro gli slogan. Un esempio è la campagna per le sigarette con un linguaggio vagamente positivo, “Kent III, Experience It!” cambiato in “Cancer, Experience It!”

Bob Stayton, a.k.a. “William Board,” è l’inventore del metodo per “aggiornare” queste pubblicità monumentali che è stato tramandato tra gli amici sotto il nome di Truth in Advertising. “Nessuno sa quante persone abbiano partecipato negli anni,” scrive sul suo sito. “Non c’erano elenchi, non c’erano mailing list (non esistevano proprio le email, all’epoca). Visto che l’attività era illegale, era meglio non sapere nomi.” Ha detto a The Creators Project che il processo comprendeva uno studio attento della tipografia dei manifesti, la trasformazione delle polaroid in carta grafica per rispettare le proporzioni per poi incollare il risultato con la cola acrilica.

Le lettere sostituite erano disegnate a mano, con la C maiuscola di “Cancer” alta un metro e mezzo.

Stando al sito di notizie Metroactive, le insegne sono diventate molto popolari, guadagnandosi articoli sui giornali locali e la copertina del Los Angeles Times. Nonostante la pubblicità, i membri di Truth in Advertising non sono mai stati scoperti. “Solo una volta abbiamo rischiato,” spiega Stayton. “Le vedette hanno avvertito gli installatori, che si sono nascosti finché la macchina della polizia non se ne è andata. Siamo andati e venuti nel giro di minuti, il rischio era minimo.”

Stayton è stato coinvolto personalmente in almeno 12 operazioni, che ha pianificato o fotografato. “Sono fuori dalle scene, ma ho pubblicato le indicazioni in caso qualcun’altro volesse provarci,” dice. Per quanto si concentri sul suo lavoro ufficiale come consulente informatico e autore di un libro sull’energia solare, ha lasciato un invito aperto a qualsiasi artista senta di poter prendere il testimone. “Se qualcuno usa il nostro metodo può usare anche il nome Truth in Advertising. Non c’è brevetto!” dice. Non vogliamo condonare la distruzione di proprietà privata, ma potete leggere la guida ufficiale a Truth in Advertising qui, e farci quello che volete.

Il gruppo è scomparso dopo aver raggiunto la cosa più simile a una vittoria che il gruppo di vigilanti-artisti potesse sperare quando Santa Cruz ha bandito i cartelloni dal proprio paesaggio. Nel 2007, il Santa Crux Museum of Art and History ha mostrato le foto dei cartelloni, ma le opere sono tenute d’occhio tutt’ora. Oggi, la missione di Truth in Advertising ha subito un aggiornamento moderno grazie a progetti come NOAD e Brandalism, che lavorano per cooptare creativamente lo spazio pubblicitario.

Messo il 28 luglio 1982, a Santa Cruz. Apparso sulla prima pagina del Santa Cruz Sentinel il 4 agosto. Nonostate la pubblicità, non è stato rimosso prima del 31 agosto, dopo essere rimasto per 34 giorni.

“Il sesso vende”, dice il cartellone. E oggi è sempre peggio. La tigre lo sa.

Messo il 30 giugno 1982, a Santa Cruz. Apparso nella prima pagina del Santa Cruz Sentinel il 7 luglio, coperto il 9 luglio, dopo 9 giorni.

Dicembre 2002, il Presidente George W. Bush dice che glu USA utilizzeranno “la forza”, incluse le armi nucleari, qualora qualcuno avesse usato delle armi chimiche contro l’America.

24 novembre, 1983 all’angolo tra Washington Street e Pacific Avenue a Santa Cruz. Vandalizzato il 27 Novembre con l’aggiunta di un’esplosione nucleare. Restaurato dal “B-Team” di TIA il 5 dicembre. Coperto il 20 dicembre, dopo essere rimasto esposto per 26 giorni.

Questo è stato il lavoro più grosso di TIA. Ha richiesto 11 strisce verticali, ognuna lunga tre metri, per coprire metà del cartellone. Durante l’installazione, la piattaforma del cartellone si è rotta, lasciando un membro di TIA a penzoloni su un lato del cartellone mentre la scala oscillava.

Installato il 6 gennaio 1983, su Ocean Street a Santa Cruz. Apparso su lSanta Cruz Sentinel il 21 gennaio. Coperto il 24 gennaio, dopo essere rimasto esposto per 15 giorni.

Sostituire la parola “Rums” con Ruins” (rovine) ha richiesto una sola striscia di nero e un punto bianco. La sillaba “in” ha richiesto la gestione complessa di lettere ritagliate.

Messo su il 12 luglio, 1982, all’angolo tra Cedar e Center Streets a Santa Cruz. Coperto il 24 luglio, dopo essere rimasto esposto per 12 giorni.

hLa copertura è stata realizzata in sessioni diverse, e ha coperto un terzo dell’intero spazio del cartellone. L’installazione ha richiesto meno di 10 minuti.

Messo su il 15 febbraio, 1981, all’angolo tra Cedar e Center Streets a Santa Cruz. È finito sui giornali tra il 3 e il 4 marzo; tra questi anche la prima pagina del Los Angeles Times. Coperto il 5 marzo, dopo essere rimasto esposto per 18 giorni.

Con l’aiuto degli Stati Uniti, l’esercito di El Salvador stava soffocando la democrazia e terrorizzando i cittadini. Con la semplice rimozione della sigaretta, il modello è stato trasformato in un sostenitore entusiasta della democrazia.

Messo su il 27 marzo, 1985, in prossimità della parte più a sud di Center Street. Coperto il 12 aprile, dopo essere rimasto esposto per 16 giorni.

Santa Cruz ha ospitato il concorso per Miss California per sessant’anni. In protesta agli stereotipi sessisti, la Preying Mantis Brigade ha gettato il sangue donato da donne vittime di stupro sui gradini dell’auditorium dove si teneva il concorso nel 1985. L’anno seguente il concorso è stato spostato a San Diego.

Messo su il 24 settembre 1984 all’angolo tra Washington Street e Pacific Avenue a Santa Cruz. Coperto l’1 ottobre, dopo essere rimasto esposto per sette giorni. Ronald Reagan aveva annunciato il suo sistema missilistico “Star Wars” nel 1983. È stato rieletto per il secondo mandato alla presidenza il6 novembre.

Ronald Reagan è comparso in otto episodi della serie TV Death Valley Days tra il 1964 e il 1966. È stato eletto governatore della California nel 1966. Opera originale di un membro di TIA.

Messo su il 19 novembre 1981, all’angolo tra Cedar e Center Streets a Santa Cruz. Coperto l’8 gennaio 1982, dopo essere rimasto esposto per 50 giorni.

Le caricature del presidente Ronald Raegan e del segretario di stato Al Haig sono state prese in prestito dai fumetti satirici di Pat Oliphant.

Messo su il 2 novembre 1981, su Front Street a Santa Cruz. Coperto il 20 novembre, dopo essere rimasto esposto per 18 giorni.

Il governo degli Stati Uniti ha continuato a sostenere la brutalità dell’esercito di El Salvador, e ha continuato a nascondere la verità agli americani, seguendo lo stesso schema usato per la guerra in Vietnam negli anni Sessanta.

Messo su il 14 luglio, 1980 su Ocean Street a Santa Cruz, vicino al County Building. Nel primo tentativo è stato usato un nastro biadesivo, ma la colla si è sciolta con il sole e lo strato aggiunto è caduto. Nel secondo tentativo, eseguito il giorno seguente, è stata usata della colla da parati. Il pezzo è rimasto incollato per due settimane, finché non è stato coperto.

The Le idee politiche anti-sindacati della famiglia Coors e il loro sostegno a cause di destra è il motivo della prima alterazione del cartellone. I sindacati erano favorevoli a un boicottaggio dei prodotti Coors.

Per saperne di più su Truth in Advertising, andate qui.