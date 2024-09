A$AP Rocky ha remixato “Chanel” di Frank Ocean

Anche se in Italia i programmi radiofonici dei grossi artisti americani non sono proprio il nostro primo pensiero, dovete sapere che Frank Ocean ne cura uno su Beats 1, la radio ufficiale di Apple. Si intitola Blonded ed è piuttosto strano: nel primo episodio, per esempio, Frank ha lasciato le redini della selezione ad altri DJ e non è comparso nemmeno per un attimo. Questa settimana, il programma consisteva in un nuovo pezzo, “Chanel”, ripetuto dall’inizio alla fine per 18 volte.



In mezzo alle ripetizioni, però, c’era una piccola chicca. Più o meno dopo tre quarti d’ora è stata trasmessa una versione del pezzo con un verso di A$AP Rocky, che è stata ripetuta solo una volta nei restanti quindici minuti. Ma dato che siamo sull’internet e l’internet non dimentica, eccovi qua sotto la versione con Rocky. Il suo verso inizia attorno a 3:40.



