Ascolta due freestyle inediti di Notorious B.I.G.

La settimana scorsa, la comunità hip-hop ha celebrato la vita e la musica di Notorious B.I.G. nel ventesimo anniversario della sua morte. Diddy ha incoraggiato i suoi fan a mandargli i loro versi di Biggie preferiti e ha registrato un video-messaggio in suo onore; Hakeem Jeffries, membro del congresso di New York, lo ha onorato in un discorso in parlamento. Ora, il DJ inglese Tim Westwood si è unito alle celebrazioni con un piccolo grande regalo a tutti noi: dei versi di Biggie mai pubblicati prima, sotto forma di due freestyle.



Trovate il video qua sotto. Il primo freestyle è un botta e risposta con Craig Mack, ex rapper di casa Bad Boy, registrato nel 1995. Il secondo risale al tour promozionale che Biggie fece a Londra per promuovere il suo secondo album, Life After Death. E che dire, speriamo che Westwood apra più spesso il suo archivio di musica rap rarissima e fighissima un po’ più spesso.

