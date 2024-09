Ascolta il mix di Stump Valley per Jazz Re:Found

Mancano ormai soltanto due settimane al festival Jazz Re:Found, la full immersion nella black music che si terrà a Torino dal 7 all’11 dicembre. Tra gli ospiti, ci sarà anche il misterioso duo italiano Stump Valley. Il progetto è nato quando i due producer e DJ, che lavoravano già assieme sotto diversi alias, hanno deciso di prendersi un periodo di isolamento in una località di montagna, senza internet o TV ma con una impressionante collezione vinilica e dei campionatori. La musica uscita da questa esperienza, una specie di house dal suono contemporaneamente moderno e vintage, è stata pubblicata da etichette come Off Minor e Rush Hour.

Oggi presentiamo il loro mix, creato apposta per noi, un viaggio da Napoli al Brasile passando per il Peru e la Nigeria. Ecco che cosa ci hanno detto di questo lavoro:

In questa registrazione abbiamo voluto mettere in secondo piano un aspetto per noi fondamentale dei nostri set, ovvero la cura del mix. Ci siamo concentrati sulla selezione musicale e sul percoso di ascolto delle tracce selezionate, mischiando suoni brasiliani a cumbia, funk nigeriano degli anni 70 per arrivare all’immancabile Pino Daniele.

Ascolta il mix di Stump Valley in esclusiva per Noisey e Jazz Re:Found qua sotto, e corri a comprare i biglietti del festival sul sito.



TRACKLIST

1 Sabu Martinez & Sahib Shilab – Nus

2 Haruomi hosono & Friends -The last paradise

3 Ola Balogun and Remi Kabaka – Slave March

4 The Tony Bensin Sextet – Ugali

5 Grupo De Experimentacion – Repentino

6 Myriam Makeba – Xica da Silva

7 Emilio Santiago – Vem Menina

8 Puzzle Pulsion – Mwoin Ka songe

9 The Sahara All Star Of Jos – Feso jayle

10 Pino Daniele – Toledo

11 Oscar Milito e Quarteto Forma – America Latina

12 Jimi Tenor – Afrika Kingdom

13 Penny Goodwin – Too soon You’re old

14 Cassiano – Onda

