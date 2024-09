Ascolta il nuovo episodio di Skate Muzik con Jeff Pang

Lo Zoo York Mixtape è uscito nel 1997 e ha reso New York la Mecca dello skateboard, mettendo in mostra il talento di una generazione destinata a forgiare il destino di questa disciplina e composta, tra gli altri, da Jeff Pang, Peter Bici, Harold Hunter, Danny Supa e Robbie Gangemi. Nel quinto episodio di Skate Muzik (la cui storia vi abbiamo già raccontato) il protagonista è proprio Jeff Pang, che racconta i retroscena di un video che ha cambiato la storia di una sottocultura e la cui colonna sonora è stata registrata in presa diretta durante una puntata dello Stretch Armstrong and Bobbito Show, in onda su WKCR.

