Ascolta il primo estratto dal nuovo album di quei matti dei Rainbow Island

Crystal Smerluvio Riddims. Crystal. Smerluvio. Riddims. Non è già il vostro nome di album preferito del 2017? Non so cosa sia uno smerluvio, ne ora cercherò su Google che cosa significa, ma sono sicuro che se fosse qualcosa di sonoro assomiglierebbe molto alla musica che deve rappresentare.



Insomma: i Rainbow Island, che ho definito “matti” del titolo di questa premiere perché fanno musica strumentale un po’ elettronica un po’ psichedelica un po’ kraut un po’ dub di quello strambo tutto libero e liberatorio, stanno per consegnare al mondo il seguito di RNBW, il loro esordio uscito nel 2012. La loro è psichedelia futuristica di quelle che ti fanno sentire come se fossi in un wormhole, esattamente a metà tra il passato più primordiale e il futuro più lontano immaginable. E “Phase Spider”, primo estratto dall’album che vi facciamo ascoltare qua sotto in anteprima, è un perfetto esempio di quello che potete aspettarvi ascoltandoli.



In un comunicato stampa, il gruppo ha descritto “Phase Spider” come “un meraviglioso aracnide multicolore in UltraHD che vive passando di dimensione in dimensione.” Bene. Qua sotto avete tutti e nove i minuti del pezzo in anteprima. L’album conterrà sei canzoni, tutte piene di cose simpatiche tipo oceani di cristalli liquidi e gare di go-kart. Lo potete pre-ordinare qua.

Crystal Smerluvio Riddims uscirà il 7 marzo per Flying Kids Records e NO=FI Recordings.

