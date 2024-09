Ascolta in anteprima “Strange or Be Forgotten”, il nuovo singolo dei Temples

Se vi piacciono i Tame Impala, i Beach Boys, gli MGMT, La storia infinita, la parola “psichedelia”, i funghetti e l’estate allora, molto probabilmente, vi piaceranno anche i Temples. Abbiamo qua sotto la premiere del secondo singolo tratto dal loro nuovo album Volcano, fuori il 3 marzo per Fat Possum. Il pezzo si intitola “Strange or Be Forgotten” e, se potete, evitate di ascoltarlo con le casse del portatile. È la canzone con cui si chiude il disco, ed è permeata da un’epicità latente fatta di vocine sempre più alte e crescendi che iniziano e finiscono a ogni angolo. Quando è finita, date un ascolto anche a quella bomba prog-pop che è “Certainty”.



Il bassista del gruppo, Tom Warmsley, ci ha spiegato così il brano: “Vivere oggi significa subire una pressione costante che ci spinge a diventare qualcuno, a cercare di lasciare un’eredità a questo mondo. “Strange or Be Forgotten” è il nostro modo di mettere in dubbio il fatto che tutto debba essere così ‘unico’, quando sono in realtà le nostre vere identità ad aver bisogno di essere celebrate.”



Trovate il pezzo qua sotto.

Videos by VICE

Segui Noisey su Facebook e Twitter.