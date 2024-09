Ascolta la nuova uscita Gqom Oh!, il SiyaThakatha EP di Dominowe

È ormai quasi un anno che il mondo si è accorto della gqom di Durban, in Sud Africa—probabilmente una delle tendenze più fighe del clubbing mondiale, una sorta di house sghemba in versione apocalittica e afrofuturista. Questo è stato possibile in buona parte anche grazie al lavoro di Francesco Cucchi aka Nan Kolè, produttore e DJ romano che ha fondato Gqom Oh!, etichetta nata con lo specifico intento di connettere gli artisti di Durban con i club del resto del mondo e far scattare una logica di cross-contaminazione culturale.



E niente, oggi arriva una nuova uscita Gqom Oh! che vi consigliamo caldamente. È il debutto sull’etichetta di Dominowe, un produttore di Durban che ha solo diciannove anni ma sembra suoni gqom da una vita. L’EP si intitola SiyaThakatha, che significa “magia nera” in lingua zulu. Ne trovate qua sotto un estratto, “Umthakhati”, un pezzo martellante che immagina un’esperienza di clubbing cui cui a tenere il tempo, al posto di una cassa digitale, ci sono delle percussioni tribali, incessanti e distorte.



Potete acquistare da subito l’EP in digitale su Bandcamp. A breve sarà tutto disponibile anche su Spotify.

