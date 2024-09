Ascolta PARADISE, il nuovo EP di ANOHNI

Oggi esce PARADISE, un nuovo EP di ANOHNI con dentro sette canzoni. È disperatamente bello. Ce n’è anche un’ottava, di canzone, che potete ascoltare in cambio di un’email in cui raccontate la vostra vulnerabilità e quello in cui credete. Il nostro consiglio è di usare i pezzi qua sotto, prodotti da Oneohtrix Point Never e Hudson Mohawke, come colonna sonora per la scrittura della suddetta mail. Potete lasciarvi ispirare anche dalle parole di ANOHNI riguardo all’EP, che vi traduciamo qua sotto.



L’amore di mia madre

Il suo tocco gentile

Le mani di mio padre

Riposano sulla mia gola



“I nostri nuovi leader sperano di riuscire ad annichilire i nostri spiriti e velocizzare l’ecocidio in nome di un progresso virulento, del consumismo e di una falsa sicurezza. Come jihadisti, molti capitalisti e cristiani cercano compulsivamente di facilitare e legittimare una “guerra santa”, detta anche apocalisse.



Per millenni, gli uomini hanno schiavizzato le donne e hanno tentato di appropriarsi del potere creativo femminile, ri-immaginandosi come dèi e creatori. Questo assalto continua, oggi, sotto forma di una spietata estrazione di ricchezza e minerali, di ingegneria genetica, di sorveglianza di massa e di propaganda di guerra.



Ma come dimostrano Donald Trump e il suo gabinetto, le competenze che la biologia umana ha dato agli uomini, così come gli strumenti che imparano a usare al parco giochi, non li hanno resi pronti a gestire la crisi globale senza precedenti che stiamo affrontando.



Madri, i vostri figli sono intrappolati in un incubo; non sono capaci di negoziare responsabilmente il potere distruttivo che hanno ora tra le mani. In un crimine ancora più grave che contro l’umanità, padri e figli si stanno preparando compulsivamente a commettere un ecocidio, in un assalto definitivo e irreversibile alla creazione stessa.



Solo un intervento delle donne di tutto il mondo, con la loro innata conoscenza dell’interdipendenza, la loro capacità di ascoltare, la loro empatia e il loro spirito di sacrificio, può forse alterare il corso disperato della nostra specie.”

PARADISE è fuori ora. Lo trovate qua sotto in streaming.

