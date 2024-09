Ascoltati la nuova bordata italo-rave di Not Waving

Animals di Not Waving è stato uno dei nostri dischi italiani preferiti dell’anno scorso, e siamo quindi piuttosto felici di annunciarvi che il Natalizia nazionale tornerà domani con un nuovo EP, fuori per Diagonal: si intitolerà Populist e conterrà quattro inediti. Gli amici di Diagonal li hanno descritti con termini che mi piange il cuore a tradurre, quindi ve li copio-incollerò così come sono: “straight-up bangers” che flirtano con “sleazy New Beat, nEuro EBM, Acid n0!se and deep-raved Italo”. Tutto bene, no? Benissimo.



Il primo estratto dall’EP si intitola “Too Many Freaks” e lo potete ascoltare qua sotto. Se per i primi secondi può sembrare quasi un pezzo ambient, nel giro di un attimo la canzone si torce su sé stessa e diventa una sorta di jam a metà tra house e una versione malata di qualsiasi cosa abbia il prefisso “italo”, costellata di acidumi vari e gemiti campionati.



Ah, e già che ci siete, rileggete la chiacchierata che abbiamo fatto con Alessio!

