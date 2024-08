Venerdì c’è Asian Rave con Martina May e California

Quando venerdì sera starete ballando al Rocket, a Milano, e sul palchetto di fronte al bar salirà Martina May per il suo showcase, poi non avvicinatevi a lei per raccontarle le solite storie e banalità, compreso quello che avete letto su Noisey, perché lei si annoia facilmente. È un consiglio spassionato che vi dò dopo aver sentito in anteprima il suo nuovo singolo “Bla Bla Bla”, che esce proprio venerdì, con featuring di Masamasa, e racconta, appunto, della gente che ti parla nei locali e non ha niente da dire (e cita Noisey per davvero).

Ma perché starete ballando al Rocket? Perché c’è Asian Rave, la festa organizzata da Asian Fake e Linoleum in collaborazione con Noisey. Quella di venerdì 7 dicembre è la terza serata e questa volta le ospiti sono Martina May, appunto, e un DJ set di California, la metà dei Coma_Cose che oltre a cantare e rappare sa anche mixare i dischi e far muovere i culi.

