Come gestire chi si mette sempre sulla difensiva o non si assume responsabilità

Conosciamo tutti una persona che, a suo dire, non è mai nel torto—genitori il cui costante ritornello è “perché lo dico io,” partner che si sentono dei campioni di retorica, colleghi sempre pieni di scuse per quello che è chiaramente un errore.

Può essere difficile aver a che fare con persone che sminuiscono o ignorano ogni responsabilità relativa a qualche sbaglio commesso… ed è ancora più complesso riconoscere in noi stessi questo tipo di comportamento.

“Quando viene dato un riscontro o un giudizio gentile—magari sotto forma di una valutazione delle prestazioni, oppure di partner e amici che rilevano uno schema comportamentale ripetuto nel tempo—le persone disposte a fare un passo indietro e migliorarsi possono prenderne nota e lavorarci sopra,” sostiene Andrea Bonior, psicologa clinica e autrice di Detox Your Thoughts. Tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi.

“Si può essere stati condizionati a una reazione del tutto istintiva, abituati a evitare ogni tipo di colpa. Può essere molto difficile prendersi le proprie responsabilità, perché semplicemente non l’hanno mai fatto prima,” rimarca Bonior.

Quale che sia la posizione in cui ti ritrovi, di chi scappa da ogni responsabilità o di chi non riesce a far capire ad altre persone che devono assumersela, cercare di comprendere perché si ha così difficoltà ad accettare la colpa è il primo passo per imparare a gestire queste situazioni.

“È difficile mantenere una relazione o un rapporto salutari con chi rifiuta di assumersi le proprie responsabilità,” sottolinea Barrie Sueskind, una terapeuta di coppia e per famiglie. “È importante rivedere le proprie aspettative per non sentirsi frustrati. Se qualche persona ti ha dimostrato di avere limitate capacità empatiche e scarsa consapevolezza di sé, non sprecare le tue energie per convincerla a riconoscere le proprie colpe.”

Qui di seguito trovi le spiegazioni a questo tipo di comportamento—per capire se vale la pena di sforzarsi per interrompere il circolo vizioso.

Durante l’infanzia ti veniva data la colpa di tutto

Benché l’idea stessa di evitare la colpa per piccole cose quali il dimenticare di spegnere l’aria condizionata, oppure uno scherzo troppo pesante, possano apparire sintomi di egoismo o meschinità, potrebbero derivare da traumi passati.

“Molte persone vengono cresciute con l’idea che accettare la colpa diminuisca il loro valore intrinseco e le renda immeritevoli di ogni forma d’amore,” spiega Sueskind. “In alcune famiglie, comportarsi male o compiere errori può comportare punizioni piuttosto severe: nei casi peggiori, la ‘revoca’ dell’amore, dell’affetto e della considerazione dei propri cari. Gli adulti che hanno sofferto in questo modo spesso eviteranno ogni forma di colpa, perché le associano la ‘rottura’ del rapporto.”

È difficile individuare questo tipo di modello comportamentale in un collega, quando è meno probabile un legame più intimo—ma se sospetti abbia questo tipo di storia personale, potrebbe valer la pena di sottolineare che il vostro rapporto è uno spazio sicuro, dimostrandolo in prima persona.

“Uno dei modi migliori e più efficaci per riuscirci è per ‘imitazione’, riconoscendo i propri errori personali, cosa che può salvare una relazione,” rilancia Sueskind. Ciò può comprendere l’ammettere di aver dimenticato di dar da mangiare al gatto, oppure offrire in totale onestà le proprie scuse per un ritardo—piccole cose che rendano chiaro che è del tutto accettabile commettere degli sbagli.

Pretendere la perfezione

Se l’idea di essere in errore cambia irrimediabilmente la percezione che hai della tua persona, potresti essere affetto dalla mania del perfezionismo, un tratto caratteriale che pretende necessariamente la perfezione—o, almeno, di apparire tale agli altri. È una qualità che in alcuni casi, ad esempio in qualche ambiente lavorativo, viene considerata positiva, ma in realtà… non lo è così tanto.

“Per alcune persone risulta addirittura minacciosa l’idea di accettare le proprie responsabilità. Si tratta però di individui insicuri o dall’ego fragile,” rimarca Bonior. “Per queste persone commettere un errore significa far crollare ogni certezza sul proprio mondo, perché hanno questo complesso del ‘O tutto, o niente’.”

Il problema del perfezionismo è che è inevitabile a un certo punto mancare i propri standard o gli obiettivi. Senza contare che, fissandosi sull’idea dell’infallibilità, si finisce per far male anche ai propri affetti.

La cosiddetta “mentalità da vittima”

Se sei il tipo di persona costantemente convinta di essere la vittima in ogni conflitto, ho una brutta notizia: non è così. Chiariamo cosa significa questo tipo di vittimismo: si tratta di quel tipo di mentalità secondo la quale sono gli altri a essere sempre in torto e uniti contro di te; senza contare che ogni tipo di concessione a questa convinzione viene interpretata come una minaccia diretta alla tua sopravvivenza.

“Chi manca di auto-consapevolezza difficilmente accetterà le proprie responsabilità,” afferma Sueskind. “Alcune persone hanno difficoltà a riconoscere il proprio ruolo in un conflitto e tendono invece ad accusare altre persone o circostanze.” Nonostante tutto, però, non è per forza di cose una comportamento malintenzionato, quanto “immaturo” e in grado di rendere le persone “depresse, arrabbiate o impotenti.”

Come gestire queste situazioni

Se il rapporto sta diventando disfunzionale, passa oltre

Prima di tutto: pensa seriamente se vuoi avere o meno a che fare con questo tipo di modalità comportamentale.

“È importante ragionare in termini di analisi costi-benefici: posso sopportare, voglio conviverci? Voglio lavorarci su nonostante l’altra persona non dimostri di farlo?” Sottolinea Bonior.

Chiaramente, alcune relazioni o rapporti sono più facili da rompere rispetto ad altri—una relazione romantica potrebbe diventare un’accettabile amicizia futura; con un membro della famiglia potrebbe valere la pena di affrontare la questione; mentre potrebbe essere più produttivo ignorare un collega.

Bonior sostiene inoltre che fuggire da ogni forma di responsabilità può trasformarsi in un comportamento abusante se diventa una modalità di controllo—se la colpa viene scaricata su di te e viene usata per escluderti da altre persone amate o ti fa sentire così male da metterti in una condizione di fragilità estrema.

“Ho visto moltissime relazioni nelle quali entrano in gioco meccanismi di gaslighting e alcune persone finiscono per credere che sia tutta colpa loro,” dice Bonior. “Ritengo quindi giusto tenere sotto controllo anche le proprie reazioni, perché con il tempo potresti ritrovarti a incolparti più del dovuto, perché ti viene detto troppo spesso che è tutta colpa tua.”

Concentrati suoi tuoi veri bisogni e necessità

Se l’atteggiamento evasivo non deriva né da intenti cattivi né da costrizioni varie, ci sono altri modi di gestire la questione—la maggior parte dei quali ha a che fare con la rinuncia a dare la colpa a persona alcuna.

Bonior sottolinea che è essenziale declinare ogni affermazione alla prima persona singolare—ad esempio, è meglio dire “Non ho capito, ti ho chiesto per quale motivo non hai lavato i piatti e mi hai risposto che è colpa del tipo di detersivo che abbiamo,” invece di “Non fai mai i piatti e ti inventi sempre le scuse più assurde!”—, per chiarire che non sei all’attacco.

“Si tratta di un cliché, ma in realtà è davvero di aiuto, soprattutto considerando che questo tipo di persona si mette facilmente sulla difensiva,” sostiene Bonior.

Sueskind afferma inoltre che, se la persona in questione non dimostra di voler abbandonare presto questa sua brutta abitudine, è meglio concentrarsi su altro. “Fai delle richieste specifiche, associate a risultati pratici,” rilancia. “Offri delle soluzioni chiare e precise al conflitto ed esponi le tue aspettative per il futuro.”

Può poi essere d’aiuto riconoscere il tuo stesso ruolo nel conflitto o nelle situazioni poco piacevoli—anche se l’altra parte non fa la stessa cosa. “Prenderti le tue responsabilità ti permette di lavorare su dinamiche sotto il tuo controllo, invece di essere alla mercé di persone che difficilmente rifletteranno sul loro ruolo e faranno qualcosa per migliorare la situazione,” dice Sueskind.

“Assumersi le proprie responsabilità è un ingrediente essenziale per il miglioramento di sé e la crescita personale. È liberatorio riconoscere di essere persone imperfette, eppure degne d’amore e rispetto.”

