Le meraviglie della Terra fotografate da Samantha Cristoforetti

44 anni fa, gli astronauti a bordo dell’Apollo 14 Alan Shepard, Stuart Roosa e Edgar Mitchell guardarono la Terra dalla superficie della Luna. Ora Samantha Cristoforetti guarda il pianeta azzurro ogni giorno dalla Stazione Spaziale Internazionale e scatta bellissime immagini delle formazioni geologiche più incredibili e dei siti storici più belli in giro per il mondo. Dal cratere di Vredefort, vicino a Johannesbug in Sud Africa, all’Hospicio Cabañas di Guadalajara in Messico, a vari siti patrimonio dell’UNESCO, i luoghi immortalati sono tanto belli da visitare quanto affascinanti quando osservati dal punto di vista della Cristoforetti.

La Statua della Libertà e la costa di New York, sito patrimonio dell’UNESCO.

Il Gran Canyon

Shark Bay, Australia, sito patrimonio dell’UNESCO

Stromboli.

Mar Rosso, Egitto.

Il Cratere di Vradeford in Sud Africa, sito patrimonio dell’UNESCO

Rapa Nui, ovvero l’Isola di Pasqua, sito patrimonio dell’UNESCO

