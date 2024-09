L’astronauta che ha visto un tesoro dallo spazio e l’ha tenuto segreto fino alla sua morte

n genere, coi termini “Original Seven” o “Mercury 7” ci si riferisce al primo significativo viaggio nello spazio compiuto da astronauti americani.

Lanciata nel 1959, la missione diede prova del fatto che viaggiare nello spazio era possibile, ponendo le basi per il primo viaggio degli USA verso la luna.

Tra i sette ‘pionieri’, che hanno anche ispirato un libro di Tom Wolfe e un film, c’era anche L. Gordon Cooper, Jr.

Cooper è stato il primo astronauta a viaggiare da solo, e si ritiene sia stato anche il primo americano a dormire nello spazio.

Nel 1963 la Faith 7, la sua navicella, ha circumnavigato la Terra per 22 volte, stabilendo un nuovo record di volo.

Per 34 ore, senza potersi muovere, Cooper ha cercato dall’alto dei siti per un lancio nucleare. Imbattendosi però in un ammasso di rottami metallico in fondo all’oceano, sulla stessa rotta che probabilmente veniva battuta dai mercanti spagnoli—o almeno così sospettava.

