Foto di quella che potrebbe essere l’ultima estate coi miei amici

Ho passato l’estate insieme ai miei amici. Non siamo più giovani, ma nemmeno vecchi. Siamo più o meno a metà, che è un posto strano se non ci sei mai stato. Alcuni di noi sono sposati, ma nessuno ha figli. Alcuni hanno una casa propria, ma i più sono in affitto. Lavoriamo nella moda, nella finanza, nella pubblicità e nel marketing, e fingiamo che ci piaccia ma sotto sotto vorremo cambiare. Le bollette si accumulano e tutti quelli che conosciamo hanno un conto in rosso e vari prestiti all’attivo. A New York il costo della vita non accenna a diminuire, e tutti quelli che mi circondano mi consigliano di pensare al futuro.

Ma per qualche giorno non ci siamo preoccupati del futuro, o perlomeno è quello che ci siamo detti. Abbiamo cazzeggiato, e siamo stati in giro a bere e fumare, fare il bagno e dormire, comportandoci come bambini anche se sapevamo di non esserlo. L’idea delle vacanze estive ci accompagna fin dal primo anno di scuola, ed è sempre più difficile accettare che d’ora in poi non saranno più così come le conoscevamo. Andremo per le nostre strade e vivremo le nostre vite, uniti soltanto dalle cartoline, da internet e dalla nostalgia.

Così ho deciso di fotografare tutto quello che abbiamo vissuto. Io, il più spaventato di tutti, quello con la memoria peggiore e con l’inclinazione al fallimento più forte. Il mio desiderio era esistere nel mondo creato dalla mia macchina fotografica; in questo modo la vita sembra avere più senso. Anche se si tratta solo di un’illusione, resta pur sempre una mia illusione, che conserverò con cura finché le foto non sbiadiranno o non dovrò metterle in uno scatolone per far spazio al bambino.

