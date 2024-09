La scena R&B di Atlanta sta portando il nuovo pop nella capitale della trap

Potete chiedere a chiunque quale posto occupi Atlanta nel mondo della musica e la risposta sarà sempre la stessa: non più solo capitale della trap, Atlanta è l’epicentro di tutta la scena rap. Molti vi diranno che “The A” è la mecca della musica nera. Il nostro codice genetico ha sempre incluso il bounce della 808 e il soul. Ma dov’è finito il soul?

Negli anni Novanta e Duemila, i due mondi del rap e della R&B di Atlanta hanno sfondato contemporaneamente le porte dell’industria musicale, assicurando alla città della Georgia un posto fisso al tavolo dei luoghi di culto. Mentre la Dungeon Family solidificava il suo posto tra i grandi del rap, artisti della LaFace Records come TLC e Toni Braxton dominavano le classifiche R&B. L’epoca crunk ha dato luce ad alcune delle più grandi hit crossover della città—non solo per nomi come The Ying Yang Twins e Trillville, ma anche per Usher e Ciara. La R&B è sempre stata allo stesso livello del rap ad Atlanta, ma negli ultimi tempi sembra scomparsa dai riflettori.

Videos by VICE

Eppure, per quanto possa essere difficile trovare nuove leve R&B provenienti da Atlanta nelle classifiche di Billboard, ce ne sono alcune che trovano il successo in modo alternativo nell’epoca digitale. Sta emergendo una nuova stringa di DNA R&B ad Atlanta. Questi artisti hanno smesso di seguire il manuale “Come diventare una star R&B” scritto dai magnati dell’industria. Sono ribelli DIY. Sono ragazzini skater punk con un’anima. Sono stelle ignorate dalle grandi etichette che hanno preso in mano il proprio futuro.

Di recente, il collettivo Love Renaissance si è fatto notare più di ogni altro per aver cambiato la percezione di chi osserva da fuori l’underground di Atlanta. Con il festival annuale Raurfest, capitanato da Raury, artisti progressive soul come 6lack—che ha avuto un improvviso successo nazionale l’anno scorso—JMSN, SZA e Kilo Kish si sono esibiti davanti a locali sold out. Questo suono ha anche trovato il proprio posto nella scena notturna. La WERC Crew, un collettivo creativo e gruppo di produzione eventi che io stesso ho contribuito a fondare, ora è in grado di far arrivare ad Atlanta stelle nascenti come Jesse Boykins III e Tiffany Gouche. Il nostro dance party R&B mensile, The Groove, co-prodotto insieme a Wally Sparks, va regolarmente tutto esaurito, e siamo stati anche in grado di mettere in piedi un’edizione “solo R&B da ATL”, cinque ore di artisti R&B cresciuti sulla terra rossa della Georgia.

Il sostegno di Atlanta per i suoi talenti di casa si può notare anche in eventi mensili di grande successo come Live on Edgewood, 3 Shades of Soul e R&B Untapped. L’affetto della città per la parte più calda dell’industria musicale ha un forte cuore locale. I seguenti artisti sono alcuni dei tedofori di questo suono nel 2017.

The Pheels

La fusione perfetta tra mondo pop e R&B di Atlanta, creata con il nome di The Pheels da Curtis Fields e Phil Jones (HAUNTED). Il singolo tratto dall’EP likeWISE è comparso per la prima volta nella compilation di Kitty Cash Love the Free Vol.3. Il loro nuovo EP matterFact uscirà in primavera.

Kiya Lacey

Kiya mi ha passato il suo EP Fail In Love EP dopo il mio set al Raurfest. Non ricordo quand’è stata l’ultima volta che qualcuno mi ha fisicamente dato in mano un CD, ma sono contento che lei l’abbia fatto. È molto raro incontrare una cantante naturalmente dotata, quel tipo di cantante che fa restare tutti a bocca aperta quando sale sul palco. Kiya ha già fatto da spalla a Brandy e Goapele, e ha collaborato con tastemaker come il producer elettronico e DJ Tokimonsta.

Thrice Groove

Fino all’uscita di questo EP, Quiet as Kept, le doti vocali di Thrice Groove erano sconosciute ai più. Come DJ ha spaccato a tutte le feste di Atlanta, aprendo per Esta, Kastle, Sweater Beats e Gravez. Il suo progetto di debutto dimostra il suo stile di scrittura melodico e ha ottenuto immediatamente il sostegno delle radio di tutto il mondo, tra cui il programma di Soulection su Beats 1.

All Cows Eat Grass

Gli All Cows Eat Grass vivono secondo il loro motto: Be Kool. Questo trio ha viaggiato in tutto il mondo per anni come parte del team di produzione live di Janelle Monae. Durante i loro viaggi hanno coltivato un suono che è l’incontro di funk ed electro-trap. For years this trio has traveled the world as part of Janelle Monae’s live production team. Sono centinaia le persone che frequentano religiosamente il loro dance party bimensile a East Atlanta, dove la band dirige una serata di puro sudore. Il secondo album degli All Cows Eat Grass, Your Mom Thinks I’m Kool, dovrebbe uscire prima dell’estate 2017.



Awful Records

Awful Records ha già ottenuto il rispetto di tutti per aver pubblicato il DIY rap più ruvido, ma il collettivo ha lentamente costruito anche una considerevole lineup di crooners. Abra ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua produzione synthwave anni Ottanta e le sue melodie sensuali. Danger Incorporated è l’ultima aggiunta alla squadra. Le loro canzoni R&B post-trap influenzate dalla psichedelia hanno già raggiunto le centinaia di migliaia di riproduzioni in streaming. Altri nomi di spicco sono Alexandria e Micah Freeman, entrambi con alle spalle un catalogo considerevole.

KONA

Kona è una cantautrice cresciuta ad Atlanta, emersa due anni fa. Con poche canzoni è riuscita a far parlare molto di sé online. Brani come “Sirens”, prodotta da Matt Martians di The Internet e Steve Lacey, e “You”, con featuring di Father e prodotta da Ethereal, sono diventati di culto. La sua voce si adatta perfettamente a produzioni mid-tempo, creando quella sensazione di R&B anni Novanta presa bene.



Nai Br.XX

Ho scoperto Nai da pochissimo. Si sta facendo notare con performance live notevoli nel giro live locale, e la sua canzone “Adventure Time”, una decostruzione pop sfuggente, si è fatta spazio nelle mie playlist più ascoltate.



St. Beauty

Alex e Isis dei St. Beauty sono tra i miei preferiti da un po’ di tempo. Il loro sound morbido e misurato conferisce una patina lucida e moderna alle tonalità classiche del soul per un risultato impossibile da non apprezzare. Nel 2015 sono stati riconosciuti a livello nazionale finendo nell’Eephus Tour della Wondaland Records con allegato EP, mentre il singolo “Borders” è stato incluso nella serie HBO Insecure.

Yung Baby Tate

Sarà affascinante vedere fin dove arriverà Young Baby Tate. È già una presenza fissa nei locali underground e nelle feste indipendenti ad Atlanta, e la sua intera personalità sprizza divertimento. Ha creato uno stile trap-pop tutto suo. Che si dedichi a melodie più morbide e sensuali come nella sua canzone “Orange” o metta un testo assurdo su una produzione upbeat come nell’ultimo EP XMAS, è la nuova, fresca ed esaltante faccia della scena R&B di Atlanta.

Foto di Lourdes Sukari. Seguila su Instagram.

Xavier BLK è un DJ di Atlanta e co-fondatore dell’agenzia di produzione eventi WERC. Seguilo su Twitter.

Segui Noisey su Facebook e Twitter.