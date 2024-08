Questa atleta olimpica incapace di sciare ti svolterà la giornata

Quest’anno non ho seguito molto le Olimpiadi. Ma mentre ero seduta in ufficio dopo un lungo weekend e pensavo svogliatamente al fatto che avrei dovuto scrivere qualcosa per portare a casa lo stipendio, la prova molto molto mediocre che l’atleta olimpica Elizabeth Swaney ha dato di sé nella gara di freestyle—nel corso della quale non ha nemmeno tentato nessun trick—ha attirato la mia attenzione.

“Cosa possiamo aspettarci da lei qui a Pyeongchang?” chiede un commentatore in una clip della performance postata su YouTube. Anche se la risposta ovvia è “non molto”, un altro commentatore cerca di descrivere la prova in questi termini coloriti:

“Anche solo arrivare in cima al muro, mettere in campo i safety grab che vedete… Sciando fino in cima al muro, dimostrando ai giudici che può arrivare in fondo all’halfpipe pulita.”

Swaney, 33 anni, ai Giochi rappresenta l’Ungheria, e pare essersi qualificata usando la furbizia: si è presentata a eventi internazionali che avevano meno di 30 partecipanti ed essenzialmente ogni volta ha cercato di non cadere. Secondo Deadspin, a dicembre Swaney è andata a una gara di halfpipe in Cina perché sapeva che nel frattempo i rivali più temibili erano a un’altra gara in Colorado.

Il video del fallimento di Swaney alle Olimpiadi è ormai virale, e i commenti non sono carini. Io, al contrario, penso che l’idea che una donna possa volontariamente fallire sia un bel cambiamento. A volte non cadere col culo a terra è il meglio che possiamo sperare.

