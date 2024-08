Come espandere da soli la memoria dell’iPhone da 16GB a 128GB

L’iPhone 6 costa circa 400 euro e ha una memoria di 16GB. Chi volesse avere un po’ più di spazio deve pagare a Apple un extra di circa 100 euro per 128GB. E se ci fosse un modo più conveniente?

Difficile ma non impossibile, e molto più semplice in posti tipo Shenzen, in Cina, dove il distretto Huaqiangbei supporta un mercato degli elettrodomestici in forte crescita. Qui lo youtuber Scotty Allen ha cercato di costruire il suo iPhone 6 da zero. Nel terzo video, Allen migliora il suo iPhone da 16GB a 128GB. Sulla carta, sembra facile. “In pratica bisogna togliere il flash chip di memoria e sostituirlo con uno nuovo,” ma il processo reale è molto elaborato — e più interessante — di quanto Allen non immaginasse all’inizio.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.