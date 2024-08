Abbiamo chiesto agli australiani perché stanno comprando tutta questa carta igienica

In Australia, ma anche in altre parti del mondo, i supermercati hanno segnalato l’assalto alle scorte di carta igienica come conseguenza del coronavirus. Ci sono video di gente che si azzuffa davanti agli scaffali semivuoti, e sui social i rotoli di carta igienica sono diventati una specie di meme per simboleggiare oggetti diventati improvvisamente di lusso—un po’ come l’amuchina in Italia, anche se è un po’ un mistero perché, tra tutte le cose di cui la gente dovrebbe fare scorta durante un’epidemia del genere, in molti abbiano scelto proprio la carta igienica.

Per scoprire che cosa c’è dietro questa particolare forma di ossessione, i nostri colleghi australiani hanno intervistato chi usciva con pile di rotoli nel carrello (all’alba). Nessuno ha voluto essere fotografato, quindi si sono accontentati di immortalare le loro scorte e parlare di prepping.

Videos by VICE

Lily, 65 anni

VICE: Ciao Lily, perché stai comprando così tanta carta igienica?

Lily: Vedo che sono tutti nel panico, e allora vado nel panico anch’io. Direi che la compro per precauzione. L’igiene è importante, con questa storia del virus. Non voglio rischiare la vita. So solo che tutte le mie amiche stanno impazzendo per la carta igienica. Ogni persona che conosco, anche i colleghi. E i miei parenti oltreoceano pure, sono tutti molto preoccupati per questa situazione.

Hai sentito che c’è chi rivende la carta igienica su eBay?

Sì, è una cosa orribile. Mi dà molto, molto fastidio. C’è chi si approfitta delle altre persone, senza alcuna compassione. Arriverei a dire che sono dei veri criminali.

Hayden, 30 anni

VICE: Ciao Hayden, dicci. Perché fai scorta di carta igienica?

Hayden: Ho paura che gli altri la comprino tutta prima di me, e quando ne avrò davvero bisogno sarà finita. Ho anche cinque fratelli e sorelle, ognuno con una famiglia sua, quindi ne compro anche per loro.

Ma perché la carta igienica in particolare, e non qualunque altra cosa?

Non c’è mancanza di cibo, almeno non per ora. Per qualche motivo, tutti si concentrano sulla carta igienica al momento.

Perché, secondo te?

Non lo so, ma per qualche motivo è molto richiesta, quindi devo procurarmene anch’io. Se vuoi usarla, devi comprarla. È un bene di lusso.

Cosa ti ha spinta ad andare a comprare la carta igienica? È stato un articolo o un telegiornale o qualcosa del genere?

Principalmente i giornali, che ne hanno parlato un casino. Ma anche tutta quella roba che si vede sui social—Facebook, Instagram, Twitter, e tutti i canali in TV.

Hai paura che la situazione peggiori di molto?

Per ora, non così tanto. Direi che sono preoccupata 5 su 10.

Danny, 21 anni

VICE: Ehi Danny, perché stai comprando tutta questa carta igienica?

Danny: Perché siamo tutti idioti. Giuro.

Pensi che questa crisi della carta igienica dipenda dalla mentalità da gregge?

Al 100 percento. Penso che dipenda da panico ingiustificato e una generica paura di perdersi la cosa del momento. Non esiste che la gente usi la carta igienica così velocemente.

Ma mentre mi dici così tieni in mano tre pacchi di carta igienica.

Ho letteralmente finito la carta igienica a casa. E adesso questo supermercato ha imposto la regola di un pacco a testa. Sono qui con i miei coinquilini, uno spinge il carrello, l’altro è ancora in giro a prendere cibo. Stiamo comprando tutto adesso così non dovremo tornare in questo posto infernale per un po’.

Nel carrello c’è un bel po’ di roba da mangiare: fate scorta o avete solo fame?

Abbiamo solo fame…

State comprando altro a parte la carta igienica?

Be’, di sicuro faremo scorta di biscotti. Anzi, ora che ci penso mi serve una confezione famiglia di pretzel, torno subito.

Ashley, 30 anni

VICE: Ciao Ashley, perché secondo te gli australiani si sono fissati con la carta igienica, con tutti i prodotti che ci sono?

Ashley: Penso che abbiano soltanto paura. Paura di non poter uscire di casa e rimanere senza. È una specie di psicosi di massa. Io la sto comprando perché l’ho davvero finita a casa.

Che cosa pensi abbia scatenato questo panico?

Sicuramente le news. Penso che la copertura mediatica abbia spaventato a morte tutti e ora succedono cose stupide come questa della carta igienica.

I tuoi amici stanno comprando carta igienica a ripetizione in preda al panico?

Non che io sappia—ma ci sono un paio di persone di cui non mi stupirebbe scoprire che stanno accumulando carta igienica di nascosto.

Quanto ti preoccupa il virus?

Non mi preoccupa moltissimo al momento, forse un po’ di più per via di questo piccoletto qua [indica il suo bambino seduto sul carrello]. Forse se fossi incinta sarei più preoccupata. Ma per ora la mia paura principale è che in futuro finiscano le scorte di pannolini.

A tal proposito, credi che ci sia qualcosa di cui la gente dovrebbe fare scorta?

Assolutamente no. Ma, guarda, se dovessi fare scorta di qualcosa, sarebbe cibo, cibo per il bambino, acqua e medicine. Non capisco proprio questa storia della carta igienica.

Jon, 29 anni

VICE: Ehi Jon, cosa ne pensi di questa storia della carta igienica?

Jon: Be’, noi l’avremmo comprata comunque perché l’abbiamo quasi finita, quindi ci serve davvero. È un po’ frustrante dover stare in coda per prenderne solo un pacco. Non abbiamo idea del perché tutti gli altri la stiano comprando, comunque.

Qual è il motivo secondo te?

Be’, c’entra di sicuro il virus, ma non capisco perché proprio la carta igienica. Una volta vivevo in un posto molto esposto a disastri naturali, e nessuno faceva scorta di carta igienica lì. La gente fa scorta di cibo, acqua, torce, candele, questo tipo di cose qua. Non ho mai fatto scorta di carta igienica in tutta la mia vita. Se pensi che il mondo stia per finire, perché ti preoccupi del tuo culo? Non capisco.

Hai degli amici che si stanno facendo prendere dal panico?

Non penso. Molti di noi lavorano nel settore sanitario, quindi siamo abbastanza aggiornati sulla situazione. Sappiamo che il tasso di mortalità è abbastanza basso, quindi non ci può davvero uccidere. Sarà come un raffreddore per noi, in realtà.

Quanto ti preoccupa il virus in generale?

Non mi preoccupa affatto. Sto solo aspettando che i voli costino ancora meno per poter approfittare per le vacanze. A dir la verità, non potrei essere meno preoccupato. Seguo un sacco di sport, quindi la cosa che mi dà più fastidio sono i campionati sospesi [ad oggi, non siamo sicuri Jon sia ancora dell’idea di approfittare del virus per viaggiare].

Hai sentito dei prezzi pazzi della carta igienica su eBay e Gumtree?

No, mai sentito. A quanto li stanno rivendendo?

In certi casi arrivano a centinaia di dollari e, al momento, c’è anche qualcuno che ha messo su un rotolo per mille dollari—ma probabilmente è uno scherzo.

Allora ne venderò un po’ stasera—è fantastico. Pensavo che ne avrei potuto vendere un pacco per tipo 10 o 15 dollari, ma in questo caso farò delle ricerche più approfondite, cosa dici?