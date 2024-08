109 ore di sesso orale: ecco come si sviluppa un’IA per pompini

L’Autoblow AI, un sex toy per chi ha un pene, è costituito da un manicotto gommoso connesso a un motore pensato per simulare il sesso orale. La campagna lanciata la settimana scorsa su Indiegogo per finanziarne la produzione ha raggiunto in pochissimo tempo l’obiettivo di 50.000 dollari. Il suo più grande pregio rispetto al modello originale del 2014, l’Autoblow 2, è un algoritmo di apprendimento automatico che ”cambia continuamente la tecnica” usata per dare piacere all’utente in modi nuovi ed eccitanti.



Invece che eseguire movimenti meccanici e ripetitivi, questa ”modalità IA” promette di replicare le sfumature e i movimenti imprevedibili di un vero pompino fatto da un essere umano. Per raggiungere questo obiettivo, l’azienda ha chiesto a un team di sei persone di guardare e annotare 109 ore di video porno e ha assunto un team di esperti di machine learning per tradurre tutti quei dati in procedure eseguite dal sex toy. L’intero processo ha richiesto tre anni di lavoro.

Il risultato di questa ricerca è il Blowjob Paper, uno studio (sicuramente non sottoposto a peer-review) che parla di ricerche sugli algoritmi applicati a temi sessuali: ”In questo lavoro, cerchiamo di quantificare i movimenti ‘comuni’ o ‘tipici’ coinvolti nel sesso orale eseguito sui peni,” viene spiegato nell’introduzione. ”A questo scopo, abbiamo analizzato un dataset contenente oltre 108 ore di video pornografici, annotando per ogni fotogramma la posizione delle labbra lungo l’asta del pene. Abbiamo usato delle tecniche di quantizzazione per definire sedici movimenti distinti. Con questi movimenti, abbiamo progettato un sistema che genera sequenze di movimento realistiche utilizzando il deep learning. Dimostriamo quantitativamente che questo sistema è superiore alle semplici tecniche della catena di Markov.”

”La cosa non era un problema per noi.”

Ho chiesto a Brian Sloan, il creatore di Autoblow AI, di raccontarmi come ha reclutato dei ricercatori per lavorare su una macchina per masturbarsi.



”Ho spiegato che stavo lavorando a un sex toy per uomini e ho chiesto se potevano sfruttare l’intelligenza artificiale per studiare cosa avviene durante i pompini, in modo che la mia macchina potesse farli come un essere umano,” mi ha raccontato Sloan via mail. ”Questo è stato sufficiente perché sette aziende mi rispondessero quasi immediatamente che ‘il lavoro non faceva per loro”. Quando gli ho chiesto perché, non hanno dato ulteriori spiegazioni.”



L’ottavo team contattato, invece, ha accettato e ha prodotto il Blowjob Paper, per il quale Sloan ha detto di aver finanziato 30.000 dollari. Ma nonostante tutti i bellissimi calcoli e metodi di raccolta dati di questa ricerca, in questo paper manca in modo evidente una cosa fondamentale: i nomi degli autori. Non ci sono nomi, gruppi di ricerca accreditati, nessuna istituzione che rivendica la responsabilità di questo lavoro. Gli scienziati hanno svolto il lavoro in forma anonima perché temevano che i loro clienti avrebbero potuto scaricarli se fossero stati associati pubblicamente alla ricerca.



Sloan mi ha messo in contatto con questi ricercatori anonimi attraverso un indirizzo mail creato apposta per tutelare la loro identità. Ho anche visto lo scambio di mail tra Sloan e gli scienziati che documenta il progresso del paper con i nomi degli scienziati cancellati.



”Brian ci ha contattati sui social… mi sembra su LinkedIn,” hanno scritto i ricercatori dalla mail anonima. ”Le nostre prime discussioni non sono state sui sex toys o il porno. Erano di carattere tecnico; analisi video e roba di intelligenza artificiale. Ci ha spiegato esplicitamente che diversi team non volevano lavorare su questo tipo di progetto. La cosa non era un problema per noi.”

Il ricercatore anonimo ha detto di avere un ”dottorato di ricerca su cose che riguardano l’IA,” e di essere stato citato in più di 30 pubblicazioni e brevetti. Il resto del team è composto per lo più da ingegneri, ha detto.

Arriva lo Sliderman

Il Blowjob Paper si apre con una serie di tabelle e grafici che rappresentano come i ricercatori hanno quantificato i movimenti ricavati dai video che riproducono scene di sesso orale e come sono stati tradotti nei diversi movimenti dell’Autoblow AI. Tra questi, ci sono anche analisi dei dati che rappresentano le attività, incluse le pause e l’edging (ovvero, quando si sta per raggiungere il climax del piacere,) dai movimenti più delicati fino al deep-throating.

I ricercatori hanno progettato un’architettura di ‘dense neural network’ (DNN) che prevede il movimento successivo di un pompino basandosi sull’analisi dei movimenti precedenti — un qualcosa di simile a quello che fa la tastiera predittiva sul vostro telefono. Sulla carta, il processo di creazione di questi modelli è questo:

Per raccogliere questi dati, Sloan si è avvalso dell’aiuto di Dalibor Copic, che lavora dalla Serbia per la Very Intelligent E-Commerce Inc. di Sloan, una società di marketing che ha realizzato altre campagne su temi per adulti, tra cui il concorso World’s Most Beautiful Vagina competition per eleggere la vagina più bella del mondo e il suo equivalente per i testicoli, il Balls Contest. Very Intelligent E-Commerce Inc. è riuscita a ottenere un’ottima copertura stampa per le campagne di crowdfunding di Sloan per i prodotti per adulti, promuovendoli grazie all’abbinamento a temi scientifici. Prima del Blowjob Paper, lo stesso team ha prodotto il Vulva Paper per il concorso Autoblow Vaginal Beauty.

Copic ha messo insieme un team di sei persone per raccogliere i dati sui pompini guardando dei porno. Non erano esperti di statistica o di machine learning, ma semplici amici disposti ad aiutarlo a svolgere un compito assurdo. Hanno creato un sistema per annotare 109 ore di video a tema pompini — 1.200 clip di sesso orale in totale — animando le rappresentazioni di una testa e di un pene attraverso un cursore che potevano regolare con il mouse mentre guardavano i video. Copic mi ha spiegato via mail che la testa è stata battezzata come ”Sliderman.”

”Abbiamo riprodotto il sesso orale nel nostro sistema spostando la posizione dello Sliderman nei vari momenti di un pompino,” mi ha spiegato Copic. I volontari hanno guardato i video a velocità dimezzata e hanno raccolto i valori dallo slider per acquisire i dati necessari.



Ho chiesto a Copic se trovava questo lavoro noioso. ”Be’, sinceramente, sì e no :)”, ha detto. ”All’inizio del progetto, alcuni video erano interessanti… verso la fine, invece, direi che era un po’ pesante. Tutto quel sesso orale…”.

”Un lavoro all’avanguardia”

”È un problema interessante su cui lavorare,” hanno spiegato i ricercatori anonimi che hanno scritto il Blowjob Paper. ”In questo momento, stiamo vivendo la corsa all’oro del machine learning, e così gli sviluppatori possono essere selettivi su quali progetti intraprendere. Il mio criterio per scegliere è trovare progetti interessanti e che allo stesso tempo paghino. Questo progetto soddisfa entrambi i requisiti.”

Se erano così desiderosi di lavorare su pompini automatizzati dall’intelligenza artificiale, ho chiesto loro, perché rimanere anonimi? Come mi hanno raccontato, hanno chiesto ad alcuni dei loro clienti se accettare questo lavoro ed essere pubblicamente associati ad esso fosse un problema.

”La risposta è stata sorprendente,” hanno spiegato i ricercatori. ”Le aziende non vogliono essere associate in alcun modo a temi controversi. Non è una cosa accettabile per loro e lo considerano un incubo dal punto di vista delle relazioni pubbliche. Quindi, ho scelto di restare anonimo. Non ci sono stati problemi a livello personale, essere identificati con una ricerca del genere è più un problema a livello aziendale. Per farti capire il contesto, molto del nostro lavoro è per la FinTech e/o per il governo. È da loro che abbiamo ricevuto lo stop.”

Non c’è molto da sorprendersi. Abbiamo assistito più volte all’ostilità contro i contenuti sessuali da parte delle compagnie che si occupano di sistemi di pagamento digitali e dai legislatori.

Al di là di tutta la matematica, il paper ha il pregio di far capire in modo semplice come l’IA viene codificata all’interno dei prodotti che usiamo tutti i giorni, come i suggerimenti per il completamento automatico delle mail e dei risultati di ricerca di Google. Tutti questi strumenti imparano dalle esperienze passate e, in teoria, l’IA Autoblow non è così diversa. L’unica differenza è che impara dai porno.

I ricercatori anonimi mi hanno detto che questo non è un semplice progetto collaterale. ”Credo che le reti neurali convoluzionali sono super sofisticate, il fatto che l’intelligenza artificiale possa capire un’idea di così alto livello come un pompino è sorprendente”, hanno detto. ”Credo che stiamo davvero svolgendo un lavoro all’avanguardia, applicando delle librerie che solo sei mesi fa non esistevano neanche.”

L’Autoblow A.I. è nata grazie a un sacco di matematica, agli sforzi dei ricercatori e la potenziale sindrome del tunnel carpale di molte persone. Ma in fin dei conti, al di là di tutti i dati e il machine learning, resta pur sempre un barattolo di plastica con un manicotto di silicone che va su e giù lungo un cazzo. Questi ricercatori, invece, immaginano un mondo in cui gli aspetti immersivi e interattivi del porno e dei sex toy (ma anche dell’intrattenimento non sessuale) possono essere migliorati grazie all’IA — ma non sono risultati che si raggiungono da un giorno all’altro.

”Fondamentalmente, i sex toy sono diffusi in tutto il mondo sviluppato. Ovviamente le persone sono interessate, e sicuramente questi strumenti diventeranno più intelligenti quando ci lavoreranno su scienziati e ingegneri come me,” mi hanno spiegato. ”Questo è il quadro generale. Naturalmente, possiamo sempre aggiornare quello che abbiamo messo a punto per questo particolare sex toy, come implementare una migliore generazione procedurale dei pompini emulati, oppure non applicarlo solo ai pompini. Per esempio, abbiamo scoperto che è assolutamente fattibile studiare anche l’anale.”

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.