Avantguardia è pronta a decollare di nuovo

Avantguardia, il collettivo di producer italiani capitanato da Shablo, è una nostra vecchia conoscenza. Dopo qualche mese di pausa, la crew sta per tornare con un nuovo progetto, due compilation intitolate Takeoff e Landing. Ogni pezzo uscirà come singolo, uno a settimana. Il primo è “REVIVE” di SIMOO, una produzione acquosa e sintetica dal cuore percussivo organico. Il visual che la accompagna, che potete guardare qua sopra, è a cura di Ok Rocco: è una sorta di natura morta surrealista a metà tra finzione e realtà.

Shablo ha voluto presentarci così SIMOO:

Ripartiamo con Simoo, un giovane produttore che ho conosciuto a un meeting un paio d’anni fa. Mi ha fermato per dirmi che aveva delle cose da farmi sentire. Siamo rimasti in contatto e ho cominciato a collaborare con lui con alcuni rapper—per esempio è il produttore di “Fuori”, la traccia che apre Pizzicato, l’album di IZI. Il suo stile è un molto eclettico e va oltre le solite produzioni trap, a loop. È una persona a cui piace sperimentare.

Ci risentiamo presto per il prossimo pezzo della compilation, bentornata Avantguardia.

