Le regole base per viversi bene una relazione durante l’università

Il consiglio migliore che mi sento di dare sul tema ‘iniziare una relazione e mantenerla negli anni dell’università’ è: non averla affatto. So che potrebbe sembrare cinico, ma posso assicurare che è un’idea orribile per uno o più dei seguenti motivi:

– Verrai tradito.

– Tradirai.

– Farai una fatica tremenda per cercare di farla funzionare per tre o quattro anni—lodevole—ma finirà subito dopo la laurea, garantito.

– Se riuscirai a mantenere un equilibrio tra relazione, amici e spazio personale, questo finirà per fare ingelosire tutte le parti in causa. Dopo l’università andrete a vivere insieme, vi fidanzerete prima dei 30 e posterete su Instagram solo foto di vacanze in Portogallo. Nonostante dubbi, timori e qualche problemino in camera da letto, alla fine pronuncerete il fatidico sì, starete insieme tutta la vita, e passerete ogni singolo istante a sognare di scappare con una persona che lavora al bar accanto al vostro ufficio.

Se vuoi un consiglio da una che c’è passata, lascia perdere. Goditi questo momento splendido della vita in cui sei autorizzato a essere un po’ egoista, libero e felice. Ma se proprio devi farlo, leggi i nostri consigli e poi dimenticatene. Sbagliando s’impara, no?

NON PRENDERE DECISIONI CRUCIALI SULLA TUA VITA IN BASE ALLE CONSEGUENZE CHE AVRANNO SULLA RELAZIONE

La cosa peggiore che puoi fare è mandare all’aria i tuoi piani per seguire l’amore del liceo ovunque decida di andare. Oppure non partire per un’esperienza all’estero per paura di perdere la persona che ami. E ancora, programmare i prossimi cinque anni della tua vita in funzione delle aspirazioni e desideri del tizio che hai conosciuto in palestra.



MIGLIORA IL SEXTING

Dimentica il pensiero critico, la vera skill che devi affinare in questi anni è il sexting. Libera la fantasia, osa, sii creativo. E in men che non si dica ti ritroverai con un master in DM su Instagram.

EVITA DI PASSARE IN COPPIA TUTTI I FINE SETTIMANA E LE VACANZE

La vita da universitari è sicuramente la cosa più bella dell’università. Ok, forse quando hai vent’anni e un fidanzato nulla sembra più interessante di un weekend di sesso. Ma fidati, li rimpiangerai alla prima occasione in cui un tizio che hai visto due volte al corso di Linguistica ti racconterà un aneddoto divertentissimo accaduto in discoteca, citando gente che non conosci in cerca di un barlume di riconoscimento nel tuo sguardo. Solo in quel momento ti renderai conto di aver passato 107 weekend consecutivi nella stessa cittadina, a casa dei suoi.

FAI QUELLO CHE TI VA DI FARE

Se ti va di provare l’MDMA ma la tua metà è profondamente contraria, fregatene. Adesso è il momento migliore per esplorare, responsabilmente, quasi tutto quello che ti va di esplorare. In ogni caso, ti posso assicurare che tra tre anni ti sarai stufato dell’MDMA, mentre il tuo ex, frustrato da un lavoro svilente, si butterà sulla ketamina come se non ci fosse un domani.

Il punto è: sii te stesso. Perché comunque vada, per quanto tu possa cercare di nasconderti e cambiare tutto per assomigliare alla persona che ami, questa farsa non potrà durare per sempre. E credimi, esplodere dopo i 25 anni è peggio. Ma in ogni caso…

NON CORNIFICARE L’ALTRA PERSONA

Una buona regola che ogni monogamo dovrebbe tenere a mente. Lo so che è difficile quando ti ritrovi in mezzo a persone nuove e apparentemente interessanti solo perché vengono da un liceo diverso dal tuo. Ma cerca di fare uno sforzo.

E SOPRATTUTTO NON FARLO CON IL TUO/A COINQUILINO/A

Pensa per un attimo alla scena tragica e imbarazzante di quando incontri per caso al supermercato uno con cui hai scopato una volta. Quello stentato “Come va?”. Il disagio di dover guardare quella persona negli occhi mentre hai un pacco di carne in mano. Ecco, ora moltiplica questa sensazione per ogni singola volta in cui devi andare a fare pipì. Chiaro, no?

CONOSCI I SUOI AMICI E PRESENTAGLI/LE I TUOI

Per capire veramente una persona devi conoscere i suoi amici. Se non ti piacciono o non ci vai d’accordo, probabilmente la relazione è spacciata. Relegare una relazione alla bolla dove ci siete solo voi due, le vostre camere da letto e qualche ‘posto vostro’ è molto semplice. Considerarla nell’ambito della società è la vera sfida.

LASCIA PIENA LIBERTÀ ALL’ALTRO

Anche se a volte fa paura, anche quando pensi che scoprendo cose nuove potrebbe lasciarti. Se ami davvero una persona, lasciala libera. Se torna, probabilmente è perché ha lasciato qualcosa di valore a casa tua.

COMPORTATI BENE

Realisticamente parlando, quasi tutte le coppie che nascono al liceo o durante l’università si lasciano quando uno dei due cresce, cambia e definisce la propria personalità di adulto. Ecco, questo processo, però, non è facile da riconoscere come tale senza l’aiuto di uno psicologo. Quindi generalmente quello che succede è che inizi a odiare l’altro, i suoi amici e tutte le sue band preferite senza motivo. Capirai, prima o poi, che questo è il destino di ogni relazione, perché le persone cambiano, evolvono ed è estremamente difficile che questi cambiamenti avvengano in sintonia all’interno della coppia.

Forse la soluzione migliore è non avere una relazione? Mai e poi mai? Sì, forse è così. Oppure potresti prendere un gatto e riversare su di lui tutto il tuo amore.

