Avevamo il nuovo video di Tricky in anteprima

Quel mago del trip-hop che è Tricky ha pubblicato qualche mese fa un ottimo singolo, “The Only Way”—tutto sorde chitarre acustiche e improvvisi inserti di pianoforte, qualcosa di un po’ fuori dai giochi rispetto al suono che lo ha reso la leggenda che è oggi. Ieri volevamo farvi vedere in anteprima il video di un nuovo mix di quel singolo, uno “Stripped Down Mix” dal titolo abbastanza esemplificativo: Tricky ha lavorato per sottrazione, rivoltando il pezzo in qualcosa di piuttosto lacerato e inquietante.



Dopo che avevamo messo online l’articolo, però, l’ufficio stampa di Tricky ci ha scritto dicendoci che il video era stato “bloccato per scene esplicite” da Vimeo, dove era stato caricato. Come potete vedere dall’immagine qua sopra, uno screen che avevamo fatto ieri, si trattava di un buco—che tra l’altro non era neanche il focus del video, per il 90% fatto solo di riprese della stessa ragazza che stava bene e faceva la sua giornata in giro per Londra tutta felice e giocava coi Liquidator e faceva i giretti in bici. Il buco era il twist inaspettato.



Ma a quanto pare non si possono più far vedere le siringhe nei video musicali, sennò si sa mai che succede. Potete comunque ascoltare “The Only Way (Stripped Down Mix)” qua sotto. Se sentite comunque un certo bisogno di eroina nella vostra giornata potete cliccare qua.

Segui Noisey su Twitter e Facebook.