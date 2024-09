La band black metal troppo sbronza per suonare

Foto: Screenshot dal video YouTube “Azazel @ Steelfest” di kirrneh

Bere prima di suonare significa danzare col diavolo. Una birra tanto per sciogliere i nervi può portare a varie birre e shot, il che va ancora bene per eliminare del tutto l’ansia da palcoscenico. Ma passare il segno è facile, soprattutto quando ci si trova ad un festival, a passare ore e ore in attesa di salire sul palco in un backstage pieno di alcolici. I membri del gruppo black metal finlandese Azazel hanno consumato molto alcol nelle loro vite—ma il video qua sopra prova che non importa quanto si è esperti, il goccio di troppo è sempre dietro l’angolo.

Sono saliti sul palco dello Steelfest a Hyvinkää, Finlandia, nell’assolato pomeriggio di venerdì scorso. A dir la verità a loro toccava aprire le danze del festival, ma la loro performance è stata resa piuttosto problematica dalla quantità pazzesca di alcol che avevano consumato prima. C’è un chitarrista che scalcia ribaltato sulla schiena come uno scarafaggio, un cantante che continua a mancare la bocca con la sua lattina di birra (ma la centra con la bottiglia di whisky), una lunga pausa in cui i membri discutono su quale canzone suonare a quel punto del concerto. Finalmente la tragedia giunge al termine quando il chitarrista cade rovinosamente dal palco e il cantante si siede sul bordo a fissare con sguardo vacuo il pubblico che gli urla “belle tette!”. Sinceramente, per noi uno spettacolo glorioso. L’unica consolazione per la band è che nessuno di loro se la ricorderà, peccato per loro che esista YouTube.

Questo post è apparso in versione originale su Noisey Germania.



