Finalmente gli Stati Uniti hanno un tormentone italiano

Grandi notizie! Grazie ad Aziz Ansari gli Stati Uniti hanno scoperto la buona vecchia canzonetta italiana. Come riporta infatti TV Sorrisi e Canzoni, per la prima volta nella storia “Guarda come dondolo” di Edoardo Vianello, glorioso tormentone estivo del 1962, è entrato nella classifica di Billboard. Per la precisione, ha raggiunto il decimo posto della classifica di musica usata in trasmissioni TV per il mese di maggio.

Il motivo è che il pezzo compare nella nuova stagione di Master of None, la serie di Aziz Ansari in parte ambientata in Italia. Nella scena in questione, la canzone viene scelta da Francesca (Alessandra Mastronardi) per lanciarsi in un twist improvvisato in cucina insieme a Dev (Aziz Ansari). La canzone è stata shazammata più di 15 mila volte e ascoltata in streaming 120 mila volte.

Ci piacerebbe chiedere agli amici americani che cosa li ha conquistati di questa hit di oltre mezzo secolo fa: tanto per cominciare per il fatto che è un pezzo pop perfetto di quelli che non ti si levano dalla testa manco con le cannonate; poi ha quei coretti assurdi che punteggiano ogni verso come eruzioni di ottoni; poi verrebbe la pronuncia maccheronica della parola “twist” e infine la irresistibile “R” arrotata di Vianello, campione assoluto di questa consonante. Aziz, ripeti con me: tor-men-to-ne. “Tomatoney?” Quasi, dai.

Congratulazioni Edoardo!

