Una delle canzoni più famose dei Backstreet Boys è fatta con una scoreggia

Abbiamo sempre saputo che se uno dei Backstreet Boys avesse scoreggiato si sarebbe trattato di Howie.

In occasione del ventesimo anniversario dell’uscita del loro omonimo primo album, Billboard ha intervistato AJ McLean dei Backstreet Boys il quale ha rivelato che durante le registrazioni di Black & Blue il produttore Max Martin avrebbe trasformato una scoreggia di Howie Dorough in un beat sul singolo “The Call”.

Spiega McLean:

“Eravamo in studio con Mac a registrare “The Call”, Howie era nella cabina a cantare quel break down che fa [canta] “dun dun dun, dun dun dun dun”. Max dà a Howie l’armonia, e penso che lui ci stesse mettendo così tanta forza polmonare che, tra un “dun” e l’altro, ha scoreggiato—ma non solo l’ha fatto a tempo, era anche una scoreggia intonata. Così Max l’ha un po’ modificata e l’ha fatta suonare come uno dei suoi colpi di cassa, ed è rimasta sul pezzo.”

Naturalmente il fatto che Howie sia riuscito a scoreggiare “non solo a tempo, ma intonato” lo rende uno dei più talentuosi fra i Boys.

