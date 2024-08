Una donna è stata arrestata dopo aver ricreato la scena di ‘Dirty Dancing’ in un negozio di vino

Anche se non avete mai visto Dirty Dancing, conoscete quella frase. Sapete che nessuno mette Baby in un angolo.

Questo poteva essere vero nel classico del 1987, ma non è vero mentre sei ubriaco fradicio e tenti di imitare Baby Houseman dentro un negozio di vino della Florida. Perché in quel caso la polizia del Dipartimento della Contea di Martin metterà Baby in un angolo mentre le fa la foto segnaletica e le prende le impronte digitali.

Secondo TC Palm, gli agenti di polizia sono stati chiamati in un Total Wine & More a Jensen Beach, perché due clienti già ubriache stavano cercando di ricreare la scena di Dirty Dancing nel mezzo del negozio. Né la polizia né il giornalista menzionano di quale scena si trattasse, ma noi immagineremo che si tratti di QUELLA scena, la famosa scena di ballo abbastanza scandalosa da far arrabbiare i genitori di Baby. (Sì, quella che è stata ricreata con più successo da Emma Stone e un Ryan Gosling senza maglietta. Non erano in un negozio di vino della Florida.)

Il manager di Total Wine ha detto che la ventiquattrenne Cindy Barrientos e un’amica non identificata stavano comprando alcol, mentre pretendevano di essere in un immaginario resort Catskills nei primi anni Sessanta. A entrambe le donne è stato chiesto di andarsene e, quando si sono rifiutate, è stata chiamata la polizia per portarle fuori dalla loro pista di ballo.

La Barrientos è stata trovata nella sua macchina e pare si sia dimostrata belligerante con i poliziotti. Considerando quello, i suoi occhi iniettati di sangue, il suo alito che sapeva di alcol e la sua eccessiva confidenza nelle sue doti di ballo, è stata portata nella prigione della contea.

Non sappiamo se la Barrientos ha citato il film agli agenti che l’hanno arrestata. Ma riteniamo che “Dio non vi avrebbe dato delle maracas se non avesse voluto che le scuoteste” sarebbe stata una difesa valida. Cindy, per piacere dillo al tuo avvocato.

