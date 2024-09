Mentre eravamo via Berlusconi ha vinto delle elezioni

Ieri, domenica 25 giugno, si è votato per i ballottaggi delle elezioni amministrative in diversi comuni capoluoghi di provincia.

In 16 di questi ha vinto il centrodestra, in 5 ha vinto il centrosinistra, in altri 3 hanno vinto delle liste civiche.

L’affluenza è stata molto bassa, attestandosi attorno al 46 percento.

Il centrodestra ha vinto in comuni come l’Aquila, Monza, Piacenza, La Spezia, Alessandria, Asti, Pistoia, Como, Rieti, Lodi, Oristano, Catanzaro e soprattutto Genova, dove da anni si succedevano amministrazioni di centrosinistra, e dove Bucci si è imposto sul candidato unitario della sinistra Crivello.

Il centrosinistra ha vinto a Padova, Lecce, Palermo, Taranto, Lucca e Cuneo. A Parma Federico Pizzarotti, sindaco uscente espulso dal M5S, è stato rieletto.

In generale, considerando la tornata di due settimane fa, in queste amministrative 67 comuni con più di 15mila abitanti in cui si è votato sono andati al centrosinistra, 59 al centrodestra e 8 al MoVimento 5 Stelle.

La situazione alle precedenti elezioni vedeva il centrosinistra vittorioso in 93 comuni, 34 per il centrodestra, e 23 per il M5S.

Questo crollo, insieme al fatto che ai ballottaggi di ieri il centrodestra si è imposto quasi ovunque, fanno ritenere che il vero sconfitto delle elezioni sia il PD di Renzi, e il vero vincitore politico l’asse Berlusconi-Salvini-Meloni—quanto meno a livello locale.

Dopo aver pubblicato un post in cui parlava di dati a “macchia di leopardo” non mancando di esprimere comunque un minimo di delusione, Renzi è tornato sul risultato elettorale per affermare di aver comunque vinto le elezioni “67 a 59”.

Il centrodestra, oltre ad aver salutato con entusiasmo l’evidente risultato positivo, ha esultato per aver “espugnato roccaforti rosse” come Genova, L’Aquila e Sesto San Giovanni.

Salvini, in particolare, ha già citato “Andiamo a comandare” declinandola a modo suo.

Quanto al Movimento 5 Stelle, Di Maio ha parlato su Facebook di “inesorabile crescita” con vittoria in 8 comuni su 10 ballottaggi. “Da soli vinciamo quasi ovunque.”

Al di là di questa presunta ‘vittoria di tutti’, non è ancora chiaro quale potrà essere il quadro politico dei prossimi mesi alla luce di questi risultati, specie per quanto riguarda la futura legge elettorale.

Ciò che appare quasi sicuro è che il centrodestra, più o meno unito, può sicuramente ambire a essere competitivo anche a livello nazionale.

Secondariamente, il PD renziano—al terzo risultato poco positivo in un solo anno dopo le sconfitte a Roma e Torino, il referendum di dicembre e queste amministrative—si può forse definire ‘in affanno’.

Il MoVimento 5 Stelle, invece, conferma di avere dei problemi per quanto riguarda la capillarità territoriale e la gestione delle candidature a livello locale.

Foto: grab via YouTube/Rai