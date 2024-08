Banh Mi con pollo glassato e sottaceti.

Porzioni: 4

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Ingredienti

Per i sottaceti in stile vietnamita:

450 g di Daikon o 60-85 g di rape bianco-viola o ravanello anguria

1 (170 g) di carota

6 g di sale marino fino

12 g di zucchero semolato, più 100 g

300 g di aceto bianco distillato

Per il pollo Char Siu:

800 g di cosce di pollo, senz’ossa e senza pelle

1 spicchio d’aglio grande, tritato o ridotto in purea

3 g di miscela 5 spezie cinese in polvere

42 di miele, preferibilmente ambrato

35 ml di salsa hoisin

23 ml di salsa di soia

17 g di ketchup

8 ml di olio di sesamo tostato

**Per il pane **(scegli tra uno di questi):

1 piccola baguette francese

1 pane tipo Bolillo

o qualsiasi altro pane leggero e arioso

Per i grasso (scegli tra uno di questi):

Maionese (normale o aromatizzata)

Burro salato

Fette di avocado, tagliate sottili

**Per il condimento **(scegli tra uno di questi):

Bragg condimento liquido

Maggi salsa per condimenti

Salsa di soia

sale marino fino

Pepe nero macinato fresco

Per il panino:

3 o 4 fettine sottili di peperoncino medio piccante, come jalapeño o fresno

4 o 6 fettine sottili di cetriolo, spesse 6 mm

30 g di rametti di coriandolo tritati grossolanamente o strappati a mano, foglie di menta o foglie di basilico

Preparazione

1. Parti dai sottaceti: sbuccia e taglia il daikon in bastoncini lunghi circa 7 cm e spessi 6 mm. Fai lo stesso con la carota, ma un po’ più fini rispetto al daikon.

2. Metti entrambe le verdure in una ciotola e mescola con sale fino e 12 g di zucchero semolato. Massaggia e impasta per 3 minuti, poi metti da parte per 20 minuti, fino quando le verdure avranno perso circa un quarto del loro volume originale.

3. Risciacqua le verdure con acqua, scola in un colino e premi per eliminare l’acqua in eccesso. Trasferisci in un barattolo.

4. In una ciotola media, mescola e fai sciogliere 100 g di zucchero semolato in aceto e 250 ml di acqua. Versa abbastanza liquido nel barattolo fino a coprire le verdure, scarta eventuali eccessi e lasciare riposare per 1 ora. Utilizza immediatamente o conserva in frigorifero per un massimo di 1 mese.

5. Prepara il pollo Char Siu: Asciuga le cosce di pollo con delle salviette di carta per rimuovere l’umidità in eccesso, quindi taglia e scarta i depositi di grasso. Se le cosce sono grandi o di spessore non uniforme, aprile a ventaglio. Appoggia la coscia, con il lato liscio verso il basso, sul tagliere. Tenendo il coltello in posizione orizzontale, taglia un grosso mucchio di carne per creare un lembo di carne, fermandoti solo per non tagliarlo completamente. Ripiega il lembo di carne appena creato. La coscia ora dovrebbe essere circa il 50% più lunga e spessa. Se ti sembra troppo grande, taglialo trasversalmente in due pezzi più piccoli e quadrati. Metti da parte.

6. In una grande ciotola, mescola aglio, cinque spezie, miele, salsa hoisin, salsa di soia, ketchup e olio di sesamo. Metti da parte 45 ml della miscela, ti servirà per glassare il pollo. Metti la coscia di pollo nella ciotola, ricopri bene i pezzi con la salsa ottenuta. Copri con pellicola trasparente e lascia marinare a temperatura ambiente per 30 minuti, o conservare in frigorifero fino a 24 ore (ricordati però di far tornare la carne a temperatura ambiente prima della cottura).

7. Ungi leggermente con olio una padella da forno in ghisa a fuoco medio-alto e metti il pollo a cuocere per 6-10 minuti, girandolo più volte. Per testare la cottura, fora la carne con la punta di un coltello; il pollo sarà cotto quando non rilascerà più succhi. Durante gli ultimi 2 minuti, quando la carne sarà soda, prendi la salsa messa da parte in precedenza e glassa il pollo. Trasferisci su un piatto e lascia riposare per 5-10 minuti prima di servire.

8. Prepara il panino: se il pane è morbido, strofina la crosta con le mani bagnate per inumidirlo e rendilo croccante in un forno scaldandolo a 180 ° C per circa 7 minuti. Lascia raffreddare per qualche minuto, quindi utilizza un coltello da pane seghettato per tagliare il pane orizzontalmente, mantenendo una cerniera, se possibile. Poi, Svuota la parte interna per fare spazio al ripieno.

9. Distribuisci il grasso che hai scelto sui due lati tagliati del pane, spalma fino ai bordi. Se utilizzi l’avocado, adagia le fette sottili e schiacciale in modo da farle aderire al pane. Condisci come preferisci, metti il pollo nella metà inferiore del pane e sopra aggiungi verdure e sottaceti. Chiudi il panino e taglia trasversalmente o mantienilo intero.

NOTA DELL’AUTORE: Questa ricetta è stata ristampata con il permesso dell’autore dal libro: Vietnamese Food Any Day: Simple Recipes for True, Fresh Flavors.