Banh Mi di maiale con paté di fegato di pollo

Porzioni: 4

Preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 2 ore

Ingredienti

250 ml di aceto di vino bianco

100 g di zucchero semolato

25 g di sale

1 carota grande, sbucciata e a julienne

1/2 daikon, sbucciato e a julienne

2 cucchiai di olio d’oliva

1 spicchio d’aglio, finemente affettato

1 scalogno, finemente affettato

fegatini di pollo

1 mazzetto di timo

50 g di brandy

1 cucchiaino di sale

12 cucchiai di burro non salato, 8 cucchiai freddo e tagliato a cubetti, 4 cucchiai fuso

Per il panino:

4 costolette di maiale

sale e pepe nero macinato fresco

3 cucchiai di olio di canola

3 cucchiai di olio d’oliva

4 baguette, tagliate a metà per la lunghezza

paté di fegato di pollo

1/2 cetriolo a strisce sottili

125 ml di salsa hoisin

1 mazzetto di coriandolo fresco

Procedimento

1. Prepara le verdure sottaceto. Metti carote e daikon in un barattolo. Mixa aceto, zucchero e sale nel mixer. Versa sopra le carote e il daikon. Premi per immergerle del tutto.

2. Prepara il paté di fegato. Pulisci i fegatini tagliando tutte le ghiandole bianche. Asciuga con carta da cucina.

3. Scalda l’olio in una padella per friggere a fuoco medio. Aggiungi aglio e scalogno. Scalda finché non sono traslucidi e fragranti, circa 2 minuti. Aggiungi i fegatini in un singolo strato e condisci con sale e pepe. Non metterne troppi nella padella. Aggiungi timo e cuoci finché non sono marroni su entrambi i lati, circa 4 minuti. Aggiungi il brandy (stai attento perché potrebbe prendere fuoco!). Togli dal fuoco e pulisci il fondo con un cucchiaio di legno, rimuovendo le parti bruciacchiate. Trasferisci in un mixer e mescola finché non si forma una pasta solida. Incorpora il burro freddo, 2-3 cubetti alla volta. Condisci con il sale e, usando una spatola di plastica e un colino a maglia fine su una ciotola, passa il paté al setaccio. Mettici sopra burro freddo e lascialo nel frigorifero finché non lo usi.

4. Prepara i panini: condisci le costolette di maiale con sale e pepe. Scalda gli oli in una padella grande a fiamma alta. Cuoci le costolette finché non diventano marrone dorato, circa 3 minuti per lato. Trasferiscile a un tagliere e lasciale riposare dieci minuti prima di tagliarle in strisce sottili.

5. Spalma due cucchiai di paté di fegato di pollo su ogni fetta. Sistema coriandolo e verdure sopra ogni paté. Finisci con fette di maiale, salsa hoisin e altro coriandolo. E non dimenticare le strisce di cetriolo!

