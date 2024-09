Nell’hotel di Banksy suoneranno Massive Attack, Trent Reznor e Flea

Il Walled Off Hotel di Banksy apre questo sabato a Betlemme, e tra le varie opere d’arte, mostre speciali e iniziative folli che l’artista mascherato ha organizzato, ce n’è una che ha attirato la nostra attenzione: il pianoforte.

Nella sala da pranzo dell’hotel, si legge infatti sul sito ufficiale, è presente un pianoforte a muro controllato a distanza, per cui suonerà da solo e a ripetizione una serie di musiche composte e registrate appositamente per lui da artisti come 3D (che “suonerà le canzoni dei Massive Attack con tre mani”), Flea, Trent Reznor e Atticus Ross, Hans Zimmer.

Per spiegare il funzionamento dell’operazione, Banksy ha inscenato una dimostrazione con Elton John che ha mandato il pubblico fuori di testa. Guarda il video qua sotto:

