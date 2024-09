Bastoncini fritti di mozzarella

24 pezzi

Preparazione: 15 minuti

Totale: 1 ora e mezzo

Ingredienti

30 g di bastoncini di mozzarella, tagliati a metà

100 g di farina

6 uova grandi

400 g di pangrattato

2 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaio di burro non salato

2 spicchi d’aglio, finemente tritato

1 cipolla di media grandezza, tagliata finemente

1 cucchiaio di pasta di pomodoro

800 g di pomodori pelati

1 cucchiaio di zucchero semolato

1 cucchiaino di peperoncino a scaglie

sale kosher e pepe nero fresco

olio di canola

Procedimento per i bastoncini di mozzarella

1. Metti farina, uova e pangrattato in tre diversi piatti. Prendi un bastoncino di mozzarella alla volta, infarinalo, immergi nelle uova, e copri di briciole; ripeti il processo un’altra volta, senza infarinatura. Stendi su una teglia coperta di carta da forno e metti in frigo per un’ora.

2. Scalda olio d’oliva e burro in padella a fiamma medio-alta; aggiungi aglio e cipolla e cuoci finché non si ammorbidisce, circa 6 minuti. Aggiungi la pasta di pomodoro e cuoci per altri 2 minuti, poi aggiungi i pomodori, lo zucchero, i fiocchi di peperoncino, il sale e il pepe; cuoci finché non si addensa, circa 15-28 minuti. Mantieni al caldo.

3. Scalda il forno a 120 °C. Scalda l’olio di canola in una padella. Friggi i bastoncini di mozzarella finché non diventano croccanti e dorati, circa un minuto e mezzo. Trasferisci i bastoncini di mozzarella su carta da cucina e metti nel forno per mantenerli al caldo. Servi caldi e con la salsa.

