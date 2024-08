I batteri sulla Tesla di Elon Musk potrebbero essere una minaccia biologica

Qualche settimana fa, il CEO di SpaceX Elon Musk ha lanciato nello spazio la propria Tesla attaccata al razzo più potente del mondo. A prima vista, si direbbe che l’auto fosse priva di passeggeri, fatta eccezione per una tuta spaziale vuota ribattezzata da Musk ‘Starman.’

Ma Jay Melosh, professore di scienze della Terra e planetarie alla Purdue University, ha detto che il veicolo è probabilmente pieno zeppo di batteri raccolti durante il processo di produzione e quando Musk la guidava in giro per Los Angeles. Anzi, potrebbe trattarsi della più grossa quantità di batteri terrestri mai inviati nello spazio, considerando che qualsiasi carico spaziale viene sempre sterilizzato prima del lancio.

“Anche se l’esterno fosse stato sterilizzato, il motore potrebbe essere ancora sporco,” ha dichiarato Melosh. “Le auto non sono assemblate pulite. E anche se fosse, c’è una grossa differenza tra pulito e sterile.”

Motherboard ha contattato SpaceX per sapere se l’auto sia stata sterilizzata prima del lancio. Aggiorneremo questo articolo in caso di risposta.

Melosh ha descritto l’auto come un possibile rischio di contaminazione per Marte. Gli scienziati compiono grandi sforzi per assicurarsi di non star introducendo batteri terrestri nell’ambiente marziano quando inviano rover sul pianeta. La NASA ha persino un Ufficio di Protezione Planetaria dedicato a far sì che la vita terrestre non intacchi l’ambiente incontaminato di altri pianeti. In parte, lo scopo è evitare che eventuali microbi terrestri possano essere confusi per prove di vita marziana, ma anche per scongiurare una vera e propria invasione microbica del pianeta rosso.

“Gli organismi terrestri si saprebbero adattare bene, colonizzando Marte e contaminandolo al punto che non avremmo mai informazioni sul suo stato indigeno, o non riuscirebbero di adattarsi come gli organismi marziani?” si è chiesto Melosh. “Non lo sappiamo.”

Per fortuna, non c’è mai stata l’intenzione di far arrivare la Tesla sulla superficie di Marte, e le probabilità che si schianti sul pianeta nel prossimo paio di milioni di anni sono veramente basse. In questo senso, qualsiasi microbo sull’auto è più un museo ramingo della vita batterica terrestre che una minaccia biologica, stando alla professoressa di astronautica della Purdue Alina Alexeenko.

“Il carico di batteri sulla Tesla potrebbe essere considerato una minaccia biologica — o una copia di backup della vita sulla Terra,” ha dichiarato Alexeenko.

Il laboratorio di cui Alexeenko è a capo è specializzato nella liofilizzazione di batteri per la conservazione a lungo termine di vaccini contro i virus. Questa tecnologia è molto simile alle condizioni a cui saranno sottoposti i batteri sull’auto.

Per quanto molta della vita terrestre non possa vivere nelle condizioni estreme dello spazio, la ricerca ha mostrato che esistono alcune eccezioni. La più famosa delle quali, forse, è il tardigrade, che può sopravvivere in condizioni simili a quelle dello spazio, nonché vivere fino a 30 anni senza cibo o acqua.

C’è una teoria, chiamata panspermia, secondo cui la vita è arrivata sulla Terra tramite un asteroide e alcune molecole fondamentali hanno poi seminato la vita sul pianeta. Vedetela così: Musk ha in pratica lanciato un museo di batteri nello spazio che ha una piccola possibilità di schiantarsi nuovamente sulla Terra tra qualche milione di anni. Se la vita sul nostro pianeta dovesse estinguersi del tutto, magari un’auto sportiva rossa farà ripartire il processo da capo, ancora una volta.

