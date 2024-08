Benvenuti a Nipton, il futuro paradiso americano della cannabis

Gli Stati Uniti hanno conosciuto diverse cittadine industriali. Ci sono stati i paesi del carbone, quelli dell’oro e quelli della pesca.

A breve ci sarà anche una città della cannabis.

American Green, un’azienda che vende prodotti a base di cannabis, sta per comprareNipton – un paesino in California fondato ai tempi della corsa all’oro – al costo di 5 milioni di dollari. L’azienda ha intenzione di trasformare la città, che abbraccia i confini del deserto del Mojave, nella terra promessa per i consumatori di cannabis.

La popolazione di Nipton è sempre oscillata tra i 30 e i 70 abitanti, anche se l’ultimo censimento del 2016 ne ha registrati appena 6. Ci sono un bar, un hotel da cinque stanze, qualche parcheggio per i camper e una manciata di case – tutto qui.

