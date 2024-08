Ecco quello che succede quando bevi oltre 13 litri di acqua al giorno

È dimostrato che bere tanta acqua ha diversi benefici: aumenta le prestazioni fisiche, i livelli di energia e le funzioni cerebrali, e aiuta con la regolazione della temperatura corporea. Se ti senti costipato, bere acqua dovrebbe essere in cima alla tua lista di cose da fare per andare in bagno. Si è visto che accelera il metabolismo e aiuta ad assumere meno calorie (se quello è uno dei tuoi obiettivi). Un’idratazione adeguata è inoltre utile a prevenire mal di testa e—se hai il buonsenso di bere un bicchiere d’acqua tra una bevuta alcolica e l’altra, durante una serata, si riduce il rischio e la gravità dell’hangover e—come ho già spiegato in passato—di passare l’intera giornata successiva sul cesso. Una buona idratazione sarebbe collegata persino a erezioni migliori, quindi è facile capire perché tutti cerchino continuamente di ricordarsi di bere di più.

YouTube è pieno di gente che si è imposta di bere tre litri d’acqua al giorno per una sfida, quindi ho deciso di alzare la posta e vedere se più acqua avrebbe portato più benefici. Ho scelto di bere oltre 13 litri e mezzo al giorno perché questo è quanto s’era tracannato Hugh Jackman preparandosi per girare i film di Wolverine, a torso nudo. Il punto è, come già discusso in altri articoli, quello di caricare il corpo d’acqua, facendolo lavorare come un pazzo per liberarsene. Poi azzeri completamente il consumo d’acqua per le ultime 24 o 36 ore prima di un evento e prima che il tuo corpo si renda conto di cosa stia succedendo e, voilà, eccoti servita una bella tartaruga temporanea.

Ora, magari non avrò la bellezza, i bicipiti o le mosse dell’uomo che ha concentrato in sé tutto il talento dell’Australia, ma non ho ragione di credere che i miei reni siano da meno dei suoi. Regolare la quantità d’acqua nel corpo ed equilibrare la concentrazione di minerali nel sangue è la funzione principale dei reni. Ma mentre c’è un collegamento tra il bere acqua e essere uno che ha vinto un Emmy, un Grammy e un Tony Award, c’è un lato oscuro di cui si parla meno: potrebbe costarti la vita. Quando ho deciso di bere quasi 11 litri di fluidi al giorno per una settimana per vedere cosa sarebbe successo, sapevo che nel mentre avrei dovuto evitare la iponatremia.

“L’iponatremia avviene quanto un consumo eccessivo d’acqua diluisce il sodio nel sangue,” spiega Amy Shapiro, una dietista che lavora a New York. Come elettrolita, il sodio aiuta a regolare la quantità d’acqua che si trova dentro e intorno alle cellule. Quando il sodio è basso, mi dice, le cellule diventano piene d’acqua e cominciano a gonfiare. I sintomi della iponatremia possono andare dalla nausea, al vomito, alla confusione mentale fino ad arrivare a convulsioni, coma e morte. Si vede spesso negli atleti che praticano allenamenti di resistenza, che eliminano sudando grandi quantità di sodio che non reintegrano (assumendo abbastanza elettroliti).

Quando parlo con Shapiro, lei dice qualcosa che probabilmente si avvicina a quello che state pensando. “Per la maggior parte delle persone, 13 litri d’acqua sono troppi da bere in un giorno,” dice. Il peso, il livello di attività fisica di una persona e il clima in cui vive giocano un ruolo importante nel determinare di quanta acqua abbia bisogno o quanta ne possa tollerare.

Se scegli di bere così tanto durante il giorno, ti raccomando di farlo a intervalli regolari e di essere sicuro di assumere abbastanza sodio e potassio con la dieta, così da non espellere gli elettroliti e causarti un attacco di cuore

L’iponatremia è diffusa anche tra chi fa uso di MDMA. La prima morte da ecstasy che scatenò il panico totale nel Regno Unito è stata quella di una diciottenne di nome Leah Betts, nel 1995. Nonostante si sia incolpata una “brutta partita” di droga per il suo coma e la sua morte avvenuta cinque giorni dopo, la vera causa è stata l’iponatremia. Betts aveva bevuto sette litri d’acqua in 90 minuti. Paradossalmente, aveva portato all’eccesso il consiglio che si dà ai raver di bere di più durante e dopo aver ballato per ore.

Sapevo che per raggiungere il mio obiettivo senza nessun effetto collaterale (inclusa la morte), avrei dovuto suddividere il consumo d’acqua in maniera regolare durante il giorno. La mia precedente esperienza con grandi quantità d’acqua mi aveva insegnato che anche con l’aiuto di un’app, come Waterlogged o Hydro Coach, è facile rimanere indietro. Essere in ritardo a bere due litri era stato un incubo—rimanere indietro e cercare di raggiungere i 13 poteva diventare pericoloso. “Se scegli di bere così tanto durante il giorno, ti raccomando di farlo a intervalli regolari e di essere sicuro di assumere abbastanza sodio e potassio con la dieta, così da non espellere gli elettroliti e causarti un attacco di cuore,” dice Shapiro.

Considerando che sono sveglio circa 16 ore al giorno, ho diviso gli 11 litri degli oltre 13 d’acqua per 16, il che voleva dire che a ogni notifica oraria dovevo bere quasi 700 ml di acqua. Questa è una quantità provvidenziale per tre motivi. Questi 700 ml corrispondono a quanto può contenere la mia bottiglietta d’acqua di fiducia; sono molto meno della capacità media di uno stomaco (che può espandersi fino a contenere quattro litri), e sono un po’ al di sotto degli otto-nove millimetri d’acqua che un paio di reni sani possono espellere all’ora.

Il liquido che evacuavo era chiaro come quello che ingerivo— una pipì quasi trasparente indica una buona idratazione.

Il primo giorno, mi sono svegliato, come succede spesso, piuttosto confuso. Poi, come sempre, ho messo su il caffè. Ammetto di averne bevuto un quantitativo assurdo, quattro tazze, e di aver passato un’ora guardando i monologhi del programma notturno della sera precedente prima di ricordarmi del compito che avevo. Per rimanere al passo con la tabella di marcia, dovevo mandar giù quasi un litro e 400 ml d’acqua immediatamente—oltre al quasi litro di caffè che mi ero bevuto.

In qualche modo, sono riuscito a non vomitare, ma ho passato il resto della mattinata a sentirmi malissimo, con attacchi di pipì da campioni, più volte all’ora. Con l’allagamento interno in corso, la colazione era fuori questione, ma verso le due del pomeriggio ho provato la sensazione nuova: sentirmi contemporaneamente affamato e pieno come un uovo.

Mi ero sforzato di pisciare tutta l’acqua prima di andare a letto eppure mi sono dovuto alzare tre volte prima che fosse l’alba. Quando finalmente è arrivata la mattina del secondo giorno, ho visto il post-it che avevo attaccato dietro la porta di camera e ho ricominciato a riempirmi con impegno. Mi sono fatto un’intera french press, ma sono riuscito a berne soltanto una tazza prima di avvertire di nuovo la nausea. E, fatta eccezione per il primo viaggio al bagno della mattina, il liquido che evacuavo era chiaro come quello che ingerivo—una pipì quasi trasparente indica una buona idratazione.

Due minuti prima di arrivare a casa di amici, avevo preso l’abitudine di chiamarli per assicurarmi che il bagno fosse pronto immediatamente all’uso.

A quel punto, i miei impegni prevedevano che lasciassi il mio appartamento più volte al giorno. Andarmene voleva dire bere la mia quantità oraria stabilita, fare quanta pipì potevo e pregare di arrivare dove dovevo prima di farmela addosso. In pratica, controllavo e ricontrollavo le allerte della metro e mi sono liberato di qualsiasi remora avessi nel chiedere di usare il bagno in qualsiasi esercizio pubblico di cui non ero cliente abituale.

Con il passare della settimana, mi sono sentito più vigile e pieno di energie

Due minuti prima di arrivare a casa di amici, avevo preso l’abitudine di chiamarli per assicurarmi che il bagno fosse pronto immediatamente all’uso. Tutte queste menate, inevitabilmente, mi hanno portato a cancellare qualsiasi impegno inderogabile, per essere sempre a pochi passi da un bagno. L’unica eccezione era la palestra. Ammesso che riuscissi ad arrivare senza incidenti, sudare era diventato un altro modo per eliminare parte del liquido. In un precedente articolo su Tonic, avevo scoperto di sudare circa un litro all’ora. Con il passare della settimana, mi sono sentito più vigile e pieno di energie. Come la ricerca ha dimostrato, bere molta acqua è un metodo affidabile per assumere meno calorie e, con il passare dei giorni, avevo cominciato a sembrare più snello e anche le mie pisciate notturne si erano ridotte a una volta per notte.

Gli amici a cui non avevo detto dell’esperimento hanno ammesso che i miei occhi erano più brillanti e sembravo più riposato, cosa che ovviamente ho apprezzato. Mano a mano che la settimana si avvicinava alla fine, ho iniziato ad avere sete fra una bottiglia e l’altra. Era come se spingere 13 litri di acqua nel mio corpo ogni giorno lo avesse in qualche modo ricalibrato.

Dopo aver espulso tutta l’acqua che avevo in corpo, il settimo giorno ho scoperto di aver perso 2 chili, e la mia cacca era visibilmente migliorata. Tutte cose buone, ma non abbastanza da incentivare un sovraccarico dei miei obblighi durante la giornata come avevo fatto per questo esperimento. Nella settimana successiva al mio esperimento, ho scoperto che bere una quantità considerevole, ma molto più piccola di acqua al giorno, sarebbe stato sufficiente per trarre benefici dell’essere idratato in ogni momento, ma senza subirne gli inconvenienti.

