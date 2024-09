Abbiamo visto quella trasmissione su Rete4 con Berlusconi e i suoi animali

Dalla parte degli animali è un programma animalista che va in onda su Rete4, condotto da Michela Brambilla (ex Ministro, ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) tutti i sabati alle ore 10.55.

Ora che ho lasciato uno spazio, così da far sedimentare per bene tutte le informazioni contenute nella prima frase—sì Rete4, certo “programmi animalisti” e per finire: esatto!, Michela Brambilla—possiamo passare all’oggetto del nostro articolo, l’ultima puntata del suddetto programma.

Perché tutti abbiamo visto questo video,

in cui si annuncia che “il presidente Silvio Berlusconi, Dudù e tutti, i tanti cagnolini e altri animali che vivono ad Arcore” saranno ospiti speciali del programma. E tutti abbiamo pensato di non poterci perdere la messa in onda—”sennò peggio per voi,” ammonisce Berlusconi—ma alla fine lo abbiamo fatto.

Fortunatamente ho recuperato questa mattina, e ora sono qui per raccontarvi cosa vi siete persi da quando Berlusconi per Pasqua ha scelto la vita e, più recentemente, ha dato notizia del suo movimento animalista.

Nel secondo in cui Berlusconi entra nell’inquadratura di Dalla parte degli animali, cioè quello immediatamente successivo alla sigla, comincia la Favola. È come se avessero rilasciato nell’aria un qualche gas militare allucinogeno: le mie pupille si assottigliano, i colori diventano più splendenti, vecchi pezzi dei Sigur Ros cominciano a risuonare negli angoli del mio appartamento e il mondo è un posto buono, giusto.

L’apertura delle porte.

Non ci sono mai state guerre. Non so cosa siano le pensioni. Chi è Massimo D’Alema? Nella mia testa c’è posto solo per quel bellissimo cancello da cui si accede a un prato altrettanto bello, dove, ci viene promesso, “conosceremo particolari che nessuno ha mai conosciuto.”

Purtroppo il Sogno viene bruscamente interrotto perché Berlusconi esce dall’inquadratura e si comincia a parlare di cose che non sono Silvio (quindi assolutamente non interessanti). Mi pare di capire che il programma abbia addirittura una funzione di pubblica utilità, perché va a visitare rifugi per animali abbandonati e promuove cuccioli di diverse specie perché da casa si affezionino e ne adottino uno. Ovviamente a me non importa nulla e salto in blocco tutta la parte in cui l’anteprima non mostra facce silviesche, segno che siamo di nuovo ad Arcore.



“Erano alcuni anni che non avevo animali in casa, poi Dudù è diventato la mia ombra,” spiega una voce suadente che non ho bisogno di dire a chi appartenga. La voce aggiunge che mentre gli altri sette cani se ne stanno abitualmente in giardino, Dudù fa da rescepscionist—scarica di dopamina—con tutti gli ospiti che vengono a trovarlo nella magione. Assiste a tutte le conversazioni senza disturbare, tanto che si è guadagnato da parte del padrone il soprannome il gentilcane (“che è il trasferimento di gentiluomo sul cane”).

Ma Dudù fortunello, scopriamo, non assiste solo alle chiacchierate: si becca le nottate sotto al lettone e i risvegli, durante i quali ha il privilegio di assistere anche ai vari “lavaggi” e “vestizioni.”

Ovviamente fanno anche attività fisica insieme (“Alla mattina presto, in palestra o in pista a correre”), e Dudù indica la strada a tutti gli altri cani che li seguono perché lui “è il leader”—scarica di nostalgia. A questo punto nella mia mente l’immagine di Berlusconi che corre nel parco di casa sua seguito da un branco di cani bianchi si è fuso con il finale de La Storia Infinita e sospetto che non riuscirò mai più a scindere le due cose.

Poco dopo ci vengono presentati in rapida successione anche Trilly—”mi riempie di bacini!”—Sole e Harley, purtroppo interrotti da una inutile e fastidiosa pausa in cui Brambilla ci costringe a cambiare argomento.

Quello è Babette.

Chi se ne importa di Babette? Nessuno. Scherzo! Adottate Babette. Però adesso torniamo a parlare di cose serie.

Finalmente. Dopo aver conosciuto le storie degli altri cani, veniamo anche informati che fra Silvio e sua figlia Marina hanno “23 bambini, perché noi li trattiamo come tali”—scarica di inquietudine.

Ma cos’è davvero che ha tenuto Berlusconi al governo per tutti quegli anni? L’essere bomber? L’essere ricco? No.

Saper strabiliare il suo pubblico. Perché se ami gli animali, li ami TUTTI. È così che veniamo introdotti in rapida sequenza a:

1) un cavallo

2) numerosi daini

3) “cinque pecorelle che ho visto dal macellaio” e che non ha potuto fare a meno di salvare.



Vi farà inoltre piacere sapere che queste ultime seguono Silvio e la sua muta di cani nelle passeggiate mattutine—perché di francescano qui ce n’è uno solo, quindi Beppe Grillo scansate tu e le tue marce ad Assisi.

Quest’ultima informazione finisce diretta nel file “prove indiziarie che Silvio Berlusconi sia Gesù” insieme a questa e questa e numerose altre che custodisco gelosamente da anni.

Dopo una nuova pausa in cui non si parla di Berlusconi, l’ascensione divina procede mentre Berlusconi cita parole di Madre Teresa di Calcutta riguardanti gli animali, buttando lì che le ha già pronunciate “davanti a un’assemblea di persone che amano gli animali” (si tratterà di questa platea? Chi può dirlo? ¯\_(ツ)_/¯ ). Ovviamente queste parole hanno scatenato una standing ovation che Silvio è sicurissimo essere “piaciuta molto a Madre Teresa.”



Qui la conversazione prende un leggerissimo slittamento e improvvisamente stiamo parlando di facilitazioni economiche per anziani proprietari di cani e diritti costituzionali da inserire nella Carta. È un po’ straniante perché capisci che si tratta di campagna elettorale, ma che campagna? È serio? Nessuno può dirlo. Soprattutto perché Brambilla interrompe di nuovo senza neanche lasciarci la possibilità di salutarlo e sostituendolo immediatamente con dei cani parlanti con voci buffe a chiusura della puntata.

Cosa abbiamo appena visto? Non lo so. Verrebbe da ridere fino alla fine dei nostri giorni, ma il fatto che sia esattamente la reazione che causava nel ’94 e che a quanto pare abbiamo appena deciso di votare a settembre mi rendono nostalgica. Mi ricordano che nonostante tutto, malgrado qualsiasi ridicola cosa lui possa dire o fare, non c’è modo per liberarsi di Berlusconi.