[Best of 2014] L’anno della moda e della tecnologia

Il 2014 è stato l’anno della tecnologia indossabile: abbiamo visto indumenti tecnologici intelligenti che potrebbero concedere abilità sovrumane, mantenerci in buona salute, rivelare le nostre più profonde emozioni, renderci comunicatori migliori e rivoluzionare il nostro corpo. Allo stesso tempo, questi vestiti e accessori hanno lasciato l’arena dei gadget e sono diventati articoli alla moda, in grado di riflettere il gusto personale di chi li indossa. Abbiamo assistito ad Anouk Wipprecht e Studio XO che si spingono continuamente oltre i confini dei loro mezzi incorporando tecniche innovative come la stampa 3D, magneti e persino l’open source nei loro progetti. E all’abito stampato in 3D acquistato questo mese dal MoMA—che ha riassunto il mondo della moda, della tecnologia e dell’arte, fondendoli in maniera più stimolante (e legittima).

+ THE UNSEEN ha realizzato un cappello di cristallo che cambia colore con le onde cerebrali realizzato con un tessuto camaleontico che reagisce con il vento.

+ Ci hanno introdotto sciarpe tinte con batteri, e anche quelle stampate con il terreno di Marte e con fotografie satellitari.

Immagine di Meredith Truax, per la gentile concessione di Slow Factory

+ Anouk Wipprechet ha progettato il primo vestito open source al mondo stampato in 3D e un abito in grado di sopportare 500.000 volt.

+ Abbiamo lanciato mini droni scatta-selfie dai nostri polsi e caricato i nostri cellulari con la moda a energia solare.

+ IWinks ci ha aiutato a hackerare i nostri sogni.

+ Abbiamo nascosto i nostri dispositivi dal Grande Fratello con una tasca fatta con tecnologia invisibile e da aggressori colti in flagrante con una giacca tempestata di fotocamere.

+ Subpac, uno zaino che trasforma le basse frequenze in vibrazioni fisiche, ci ha aiutato a percepire il suono.

Visualizzazione di Subpac

+ Un cappuccio che manda messaggi per noi e camicie con sensori tattili che ci hanno aiutato a navigare il nostro modo.

+ Con BLOCKS, uno smartwatch unico nel suo genere, abbiamo potuto indossare un hardware aperto modulare e una piattaforma software sui nostri polsi.

+ Abbiamo parlato con Studio XO delle loro creazioni di moda futuristica, tra cui un affascinante abito fatto di bolle, un disegno ispirato a Jeff Koons chiamato Parametric Sculpure Dress, un pezzo con specchi neri animati e un indumento che prende letteralmente il volo.

+ Sciare potrebbe diventare molto più sicuro e intelligente con la tecnologia biometrica realizzata appositamente per gli sport invernali.

+ A febbraio Rodarte ha trasformato il nerd in chic con i suoi abiti a tema Star Wars.

Rodarte, SS2015

+ Il prototipo di BabyGuard immaginava un futuro in cui i genitori potessero controllare i loro bambini monitorando i dati in tempo reale, attraverso sensori incorporati nel loro abbigliamento.

+ A dicembre, il MoMa ha acquistato il primo abito stampato in 3D realizzato da un singolo pezzo di 2279 pannelli triangolari e 3316 cerniere.

Kinematics Dress di Nervous System

+ Abbiamo sperimentato il campo dal punto di vista di un atleta con una fotocamera integrata nella divisa.

+ Joel Gibbard ha inventato una mano robotica low cost che costa meno di 1000 dollari.

+ Neri Oxman ha progettato tute spaziali che potrebbero essere coltivate dai batteri, mentre Iris Van Herpen ha manipolato materiali magnetici per la sua collezione primaverile del 2015 ispirata al CERN.

Wanderers, Neri Oxman. Immagine via, GIF di Beckett Mufson

+ A settembre, modelli olografici sfilavano sulla passerella alla presentazione di Polo Ralph Lauren a New York.

+ Corpi androgeni modificati e mutanti in nella collaborazione video di Arca e Jess Kanda con la linea di abbigliamento SSENSE.

+ Collane di “creature virtuali” stampate in 3D, moderni anelli dell’umore e sciarpe filtra-germi.

Reverberating Across the Divide, MadLab.

+ Abbiamo scoperto la “veste di un sito web” durante una sfilata in realtà aumentata ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie e abbiamo visto tessuti glitchati durante l’evento di Kaihouku svoltosi a Tokyo nel mese di giugno.

+ ProGlove, un “guanto intelligente” basato su sensori innovativi nel processo di fabbricazione.

+ Un gruppo di scienziati dei materiali del MIT ha inventato un bracciale per il riscaldamento e il raffreddamento corporeo che garantisce rapidi cambiamenti di temperatura della nostra pelle.

Wristify, un finalista del Make it Wearable.

Tutto questo è parte della nostra serie di fine anno. Restate sintonizzati mentre continuiamo a sbirciare nel 2014 e a raccogliere tutti i nostri esempi preferiti di moderna creatività, innovazione e tendenza.