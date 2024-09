[Best of 2014] L’anno dei robot

Paul-IX di Patrick Tresset è stato progettato per disegnare come un essere umano. GIF di Beckett Mufson via

I robot attirano l’attenzione di scrittori, registi e artisti da sempre, da Asimov a Nolan, con radici che risalgono alla mitologia dell’antica Grecia. Nel corso del 2014 abbiamo visto decine di scultori, ingegneri, programmatori e artisti realizzare le proprie visioni creative i androidi, robot e braccia meccaniche. Alcuni robot ci hanno fatto temere la robo-apocalisse mentre altri hanno assistito a concerti: il concepimento di tutti questi esseri meccanici ha dimostrato l’incredibile creatività dei loro creatori.

Videos by VICE

Quest’anno in robot:

+ Il mese scorso ci siamo chiesti se il robot che disegna come un essere umano potesse creare delle opere d’arte che dicono qualcosa sulla condizione umana.

+ Kevin Margo ha portato in vita un trio di robot da costruzioni grazie alle sua abilità da regista.

Pepper il robot. GIF di Beckett Mufson via.

+ Il teamLab ha insegnato a Pepper il robot come dirigere una sinfonia di luci.

Piccoli robot che prendono la forma di una stella marina. GIF di Beckett Mufson via.

+ Ad agosto dei ricercatori del MIT hanno insegnato a un branco di robot a lavorare assieme in modo autonomo.

Queste sculture robotiche creano i propri dipinti di luce. Immagine gentilmente concessa da Conrad Shawcross, via.

+ Conrad Shawcross e Jeff Crossman hanno insegnato ad alcune sculture robotiche e a un braccio meccanizzato come realizzare dipinti di luce.

+ A luglio siamo entrati in empatica con i robot disabili di Louis-Philippe Demers.

La coreografia di robot di Peter William Holden al Merge Festival di Londra. Immagini di Medial Mirage / Matthias Möller

+ Un esemble di robot ci ha mostrato le sue abilità danzerine.

+ Abbiamo esplorato la Tate Modern di notte attraverso gli occhi di un robot.

+ Abbiamo ascoltato il nuovo album di Squarepusher, eseguito interamente da una band di robot.

SociBot-Mini può mappare i visi umani. via

+ I tratti del nostro visto ci sono stati rubati da questi robot che imitano le fattezze umane.

+ Abbiamo assistito al concerto acustico di Damon Albarn per androidi, con canzoni tratte dal suo nuovo album Everyday Robots.