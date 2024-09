I gangster di Los Angeles hanno qualcosa da dire a chi si finge gangster

Soulja Boy che si fa fottere il telefono dai Piru di Fruit Town durante una diretta su Instagram è senza dubbio una delle cose più divertenti capitate su Internet nel 2017, ma ha dato il via a ben di più di un appuntamento per una scazzottata. Mentre molte persone sostengono che si sia trattato dell’ennesimo capriccio da celebrità, la sostanza della disputa di Soulja Boy e Chris Brown—i loro rispettivi legami con una gang—non ha lasciato indifferente i veri membri di queste bande losangeline. La conseguenza inaspettata del litigio tra Soulja Boy e Chris Brown è stata che ha fatto incazzare alcuni dei ceffi più pericolosi della California.

Gli artisti che sostengono di essere affiliati al rosso dei Piru o dei Blood sono molti, talmente tanti che alcuni dei fondatori di quelle organizzazioni sono dovuti uscire allo scoperto con una street campaign e una canzone intitolata “Not For Sale”, che parla della diffusissima (ma mai dimostrata) teoria secondo cui alcuni grandi artisti pagherebbero le organizzazioni di strada per il permesso di usare i loro colori o i loro simboli nei video o nelle foto promozionali. Ah, e per quelli che indossano cappelli Bompton perché hanno ascoltato una volta YG: sì, parla anche di voi.

Big WY è un Blood di Inglewood che ha debuttato come rapper sul primo Bangin On Wax nel 1992. Iniziò con il gruppo Young Soldierz e questo lo portò a finire su Death Row, gestita dal MOB Piru Suge Knight. Poi fondò un gruppo chiamato Relativez con suo cugino Suga Buga. Ha concesso un’intervista a Noisey per spiegare il contesto storico della sua canzone e definire con precisione di che cosa parla “Not For Sale”.

Noisey: I Crips sono nati nel 1969 e i Bloods nel ’72. All’inizio questi gruppi offrivano solo protezione al quartiere, e poi le cose hanno cominciato a cambiare, giusto?

Big WY: Ne è successa di merda. Una volta che l’ignoranza ha preso il sopravvento nella narrazione di che cosa fossero le gang di strada, è marcito tutto. Poi è arrivato il crack—una droga economica che si vende super velocemente e ti fa fare un sacco di soldi, controllata ma anche utilizzata dalla comunità stessa. Molta gente non aveva alcun senso degli affari. Era tutto a caso. E poi molti omicidi legati alla droga o ai soldi vennero classificati come omicidi di gang. Pensavano fosse tutta colpa di Blood e Crips.

Quando ci sei entrato?

A fine anni Ottanta ho iniziato a identificare me stesso come membro di una gang. A quei tempi, indossare il colore sbagliato era una questione di vita o di morte. Non è più così oggi.

La gente parla dei lati negativi delle gang di strada, ma quali sono le cose buone che ottieni dal fare parte di una gang?

Lealtà, onestà, disciplina, i valori della famiglia—cose di questo tipo. Imparare a capire le persone e le situazioni al volo. E poi, essendo influenzati da persone coi soldi, abbiamo imparato a muoverci come loro. A molti membri delle gang mancano certi valori durante la crescita, quindi si rivolgono alla gang per ritrovarli grazie ai legami e alle amicizie con gli altri membri.

Stare in una gang è una questione di territorio. Come ti senti quando viaggi o per qualche motivo ti trovi in zone diverse?

Amo viaggiare. Ma per come siamo stati cresciuti, abbiamo imparato a usare rispetto quando ci troviamo in casa di altri o fuori dai nostri confini. Siamo uomini e donne adulti, dobbiamo avere rispetto e farci rispettare in ogni luogo.

“Non giudicare lo stile di vita delle gang a partire dalle celebrità. Non farti fregare da quello che vedi in TV e sui social media.”

Qual è l’idea dietro la canzone e il video “Not For Sale”?

Questa cosa che abbiamo, man, è forte. È stata costruita su princìpi dinamici e rispetto, e non dev’essere sfruttata da chi non ha il giusto livello di rispetto. Questa gente vuole avvicinarsi e dire “Blood” o “Cuz” solo perché conoscono alcune persone e pensano di avere il diritto di dire o fare cose per conto nostro, dei nostri valori. Non mi fraintendere, ti puoi affiliare, ma non hai il diritto di prendere decisioni e fare altre cose come quelli veri. Noi per questa cosa ci abbiamo vissuto e ci siamo morsi. La gente dice che è roba da ignoranti, ma è roba nostra. E non è in vendita. Fine.

È una linea sottile per le celebrità.

Certo. Il gangsterismo è sacro. Ma quando vieni da questa vita e diventi una celebrità, hai un certo ruolo da interpretare. Quando diventi un intrattenitore, devi muoverti in modo diverso perché sei davanti alle telecamere ogni giorno. Se fai roba da gang di strada sei un bersaglio facile perché sei sempre sotto i riflettori. Rischia di finire male velocemente. Le celebrità devono rispettare e capire che c’è una linea sottile che non conviene superare.

Come vedi la cultura di strada oggi, e come pensi la veda il pubblico?

La gente la vede come vuole. Si fanno le loro idee e traggono le proprie conclusioni. Solo certe cose catturano la loro attenzione. Ma ti dirò questo: non giudicare lo stile di vita delle gang a partire dalle celebrità. Non farti fregare da quello che vedi in TV e sui social media. Tutti cercano di dipingere la vita da gang in modo diverso da quello che è, ma davvero, la gente dovrebbe imparare alcuni dei buoni valori che la vita del gangster porta avanti. Le cose succedono, e succedono rapidamente.

Foto di Kammar G5, per concessione di Big WY.

