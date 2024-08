La birra da doccia è finalmente realtà

Poche cose al mondo raggiungono i livelli goduriosi di una doccia calda dopo una lunga giornata lavorativa e di una birra fresca e rinvigorente prima di un’uscita fuori con gli amici. Se amate entrambe le attività, d’ora in poi potrete sfoggiare tutte le vostre abilità multitasking grazie alla birra “da doccia.”

Non che qualcuno non abbia mai scolato una birra sotto la doccia, ovvio, ma di solito questa pratica prevedeva una bevuta lampo di 350 ml di birra nel giro di sei minuti di doccia, che di per sé non possiamo definire esattamente rilassanti ed energizzanti. Per fortuna, però, un birrificio artigianale svedese è corso in nostro soccorso progettando una birra a formato ridotto da bere appositamente sotto la doccia.

Chiamata semplicemente “Shower Beer,” la nuova bevanda è il frutto di una collaborazione tra il birrificio svedese PangPang e l’agenzia creativa Snask, e si presenta come una birra “Pale Ale forte ma dolce, in mini formato (18 cl), e perfetta per essere consumata nel giro di tre sorsi sotto la doccia, prima di uscire per fare serata fuori con gli amici.”

“Abbiamo sempre amato l’idea di bere birra sotto la doccia, quindi era naturale sviluppare un prodotto che riflettesse appieno questo desiderio,” ha rivelato a MUNCHIES Fredrik Öst, il fondatore e direttore creativo della Snask. “Ma non ci siamo fermati lì. La nostra birra è il perfetto carburante per dare inizio a qualsiasi serata. È forte ma presenta anche note dolci, quindi la potete finire senza problemi nel giro di tre sorsi mentre vi preparare alle note di ‘Dressed for Success!‘.”

Foto per gentile concessione di PangPang

Secondo Fredrik Tunedal, fondatore del birrificio, c’è qualcosa di primordiale nella relazione fra la birra e la doccia. “Credo che l’idea di una birra da doccia sia abbastanza universale. Io, in veste di birraio, lavoro duramente tutti i giorni, e spesso torno a casa ricoperto di una patina di malto. La doccia per me è il portale magico che mi riconduce alla civiltà,” ha dichiarato Tunedal a MUNCHIES.

“Basta fare un giro fra le entrate dell’hashtag #showerbeer per capire quanto la gente ami la sensazione di una buona birra e di una doccia calda. Ho cercato solo di ottimizzare i tempi creando una birra adatta all’occasione.”

Lanciata sul mercato per la prima volta nel gennaio del 2017, la Shower Beer era, teoricamente, pensata per una sola uscita, ma dato il successo e l’incredibile richiesta, Tunedal ha messo subito in conto un secondo lancio e, se tutto va secondo i piani, un’offerta permanente.

“Il primo lotto di vendita era pensato solo per la Svezia (e per noi, volevamo provarla!), quindi non era molto numeroso. È andato sold out velocemente. A quanto pare alla gente interessa questo tipo di prodotto.”

Ma le risorse della Shower Beer non finiscono qui.

“Rispetto alle altre birre PangPang, il processo di fermentazione primaria della Shower Beer è più lungo. Di conseguenza, la birra sviluppa una sorta di aroma ‘saponoso’ che, spesso, non viene molto apprezzato nelle altre birre,” continua Tunedal. “Inoltre, utilizziamo luppoli Citra per la Shower Beer, quindi presenta anche fragranze agrumate e aromatiche. L’ho pensata appositamente per essere utilizzata persino come balsamo. Quindi se cerchi qualcosa che ti faccia sentire bene più che stare bene, be’, questa birra fa anche al caso tuo!”.

Cosa chiedere di più di una birra elegantemente efficiente che si beve in tre sorsi e funge anche da balsamo? PangPang e Snask, se ci state leggendo, vogliamo altre Shower Beer!

