Il nero “più opaco e piatto” del mondo è a disposizione di tutti —eccetto Anish Kapoor

La saga sui diritti artistici di Vantablack, il nero più nero del pianeta continua. Per chi non lo sapesse, l’artista inglese Anish Kapoor ha il diritto esclusivo di usare il colore VantaBlack creato dalla compagnia inglese Surrey NanoSystem.

In risposta a questo, un altro artista inglese, Stuart Semple, ha creato ciò che lui chiama “il rosa più rosa del mondo” insieme ai “brillantini più scintillanti” liberamente acquistabili da tutti — eccetto Anish Kapoor.

Kapoor in qualche modo è riuscito a mettere le mani sul rosa e ha provocato Semple con una foto su Instagram.

Ora, con la recente uscita del Vantablack 2.0 che è il nuovo nero più nero del mondo, Semple ha rilasciato il suo nero più nero. Chiamato Black 2.0 Semple lo descrive come “la più pigmentata, opaca e piatta pittura acrilica nera al mondo.”

Proprio come il Vantablack è in grado di trasformare superfici tridimensionali in buchi neri che sembrano piatti, ma non ha proprio l’effetto “fissare gli abissi” dell’originale (o la capacità di assorbire il laser del Vantablack 2.0 di cui i ricercatori del NanoSystem hanno detto “è talmente nero che i nostri spettometri non riescono a misurarlo!”)

Comunque è davvero nero! Sul sito del prodotto si può notare come sia stato sviluppato in collaborazione con migliaia di artisti da tutto il mondo, insieme a chimici del colore, specialisti dell’industria cosmetica ed esperti di rivestimenti architettonici.

“La loro straordinaria conoscenza, ispirazione e il loro supporto ha reso possibile la realizzazione di questa pittura super-nera per tutti gli artisti,” Semple afferma sul suo sito web. Una frecciatina tutt’altro che sottile all’esclusiva di Kapoor sul Vantablack. Il sito inoltre aggiunge una precisazione “a beneficio di tutti gli artisti… eccetto Anish Kapoor.”

Alcune delle caratteristiche del Black 2.0 di Semple includono un legante copolimero acrilico unico, un innovativo opacizzante per ridurre il riflesso della luce, assenza di tossicità e, soprattutto, una fragranza di amarena.

“Con una sola passata qualsiasi oggetto (anche quelli molto brillanti) diventano super-neri e non riflettono la luce, dando un effetto di buco nero stile Vantablack,” spiegano sul sito. “Importante notare che questo non è il nero più nero del mondo, è migliore del nero più nero perché può essere usato da tutti gli artisti.”

Queste affermazioni sono, ovviamente, da discutere. Comprando il prodotto, come per gli altri colori di Semple, occorre una dichiarazione legale che non sei Anish Kapoor, o in qualsiasi modo affiliato a lui. Il colore è disponibile dallo store Culture Hustle di Semple e costa £ 11.99.

