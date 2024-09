Ascolta il primo singolo tratto dal nuovo album dei Black Lips

Dopo tre anni di silenzio, i rock’n’roller di Atlanta Black Lips sono tornati con un nuovo singolo che preannuncia il loro ottavo album in studio. Satan’s graffiti or God’s art? è stato prodotto da Sean Lennon e vede la collaborazione in alcune tracce di Yoko Ono e Saul Adamczewski dei Fat White Family. Uscirà il 5 maggio su Vice Records.

Il primo singolo si intitola “Can’t Hold On” ed è una traccia cupa in cui Cole Alexander e Jared Swilley condividono il microfono chiedendosi che senso ha la vita. Ascoltala qua sotto.

Videos by VICE

Segui Noisey su Twitter e Facebook.