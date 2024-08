Black Lives Matter – Foto delle proteste negli USA e Regno Unito

Durante tutto il weekend le proteste per l’uccisione di George Floyd—soffocato dall’agente Derek Chauvin, ora in arresto, alla presenza di altri tre poliziotti a Minneapolis—hanno continuato a crescere, e non solo negli Stati Uniti.



Lì, la tensione tra manifestanti e poliziotti è stata molto alta: si sono registrati oltre quattromila arresti (tra cui la figlia del sindaco di New York De Blasio, poi rilasciata), decine di feriti, e quattro morti tra agenti e civili, di cui l’ultimo in uno scontro ad armi da fuoco in Kentucky.

In oltre 40 città è stato decretato il coprifuoco, in alcuni stati è stato richiesto il supporto della Guardia Nazionale, e secondo quanto riferito dal New York Times venerdì scorso gli agenti del Secret Service avrebbero portato la famiglia presidenziale in un bunker di massima sicurezza, durante i disordini avvenuti davanti la Casa Bianca.

Trump, dal canto suo, dopo aver pubblicato un tweet segnalato da Twitter stesso per violenza, ha continuato a condannare le proteste, e detto che inserirà gli AntiFa tra le organizzazioni terroristiche.

Qui sotto trovate alcune foto scattate dai nostri colleghi a Los Angeles, New York e Londra durante una per ricordare, come recita un cartello, che “American Racism is a product of British capitalism” e anche in Europa bisogna riflettere su ciò che sta succedendo.

Los Angeles. Foto di Robert LeBlanc.

Los Angeles. Foto di Robert LeBlanc.



Manifestanti a Londra. Foto di Chris Bethell.

Londra. Foto di Chris Bethell.

Poliziotti a Los Angeles. Foto di Robert LeBlanc.

Los Angeles. Foto di Robert LeBlanc.

La polizia arresta una manifestante a New York. Foto di Cassandra Giraldo.

Manifestanti a New York. Foto di Cassandra Giraldo.

Los Angeles. Foto di Robert LeBlanc.

Los Angeles. Foto di Robert LeBlanc.