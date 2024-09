Guarda il video di Blak Saagan, “Oltre il Portale di Bowman”

Non so cosa sia il Portale di Bowman, ma su internet ho scoperto l’esistenza di tali lamine di Bowman, che sono membrane che insieme a diverse altre cose formano la cornea degli occhi. Non so che rapporto avete con il guardare una fonte luminosa, poi chiudere gli occhi, stropicciarli un po’ e osservare i fuochi d’artificio sulla superficie dei vostri occhi per diversi minuti, ma per me è una delle attività più belle che un essere umano possa svolgere. E il video che vediamo in anteprima oggi, al di là dei miei voli pindarici sul titolo della canzone, sembra proprio un tributo a questa fantastica proprietà della biologia umana.

Blak Saagan è un progetto di musica elettronica strumentale e minimalista, il cui punto focale concettuale è la figura di Carl Sagan, astronomo e re dei divulgatori scientifici. Dietro al moniker si nasconde Samuele Gottardello da Venezia, già noto ai più attenti osservatori dell’underground italiano come Second H. Sam o come il tizio che suonava l’organo Farfisa e cantava in band come Buzz Aldrin, JohnWoo e Hormonas.

Il suo primo disco, uscito in cassetta per Maple Death Records, s’intitola A Personal Voyage ed è una specie di finta raccolta di library music per la serie Cosmos ideata da Sagan: paesaggi rarefatti a base di synth analogici e drum machine vintage accompagnano l’ascoltatore alla deriva fra le stelle, in un’altalenarsi di accelerazioni gravitazionali e placide fluttuazioni sulle correnti dei venti solari.

In cima all’articolo puoi vedere in anteprima il suo primo video: la canzone si chiama “Oltre il Portale di Bowman” e il video, diretto da Domeniko Preli, è un caleidoscopio di luci e colori con una fantastica grana analogica che ti riporterà nel tuo luogo sicuro, dietro alle tue palpebre, negli abissi cosmici di te stesso.

A Personal Voyage è disponibile in cassetta e download digitale sul sito di Maple Death Records.



