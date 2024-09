Guarda il video dei Blondie con Blood Orange, “Long Time”

Mettiamo subito in chiaro una cosa: non c’è mai stato un gruppo più figo dei Blondie. Sono la miscela perfetta di pop e ruvidezza, di pericolo e fascino, di malinconia e gioia, il tutto impacchettato con uno stile unico e super patinato—il cui DNA possiamo ritrovare in un numero incalcolabile di band nate dopo di loro, dal loro concepimento fino a oggi. Cullati dalla scena punk di New York, sono stati tra i padri della new wave, hanno dato la loro benedizione alla disco, e già che c’erano scritto uno dei primi pezzi rap della storia. I Blondie spaccano. Debbie Harry è la bomba. Non si discute.

Quasi come se volessero sottolineare la loro posizione al centro dell’altare del pop, per il loro prossimo disco, l’undicesimo, intitolato Pollinator e in uscita il 5 maggio, hanno radunato una lista di collaboratori che attraversa le generazioni mantenendosi sempre al top della qualità: Sia, Charli XCX, Dave Sitek dei TV on the Radio, Nick Valensi degli Strokes e Johnny Marr degli Smiths compaiono tutti nell’album. Inoltre, l’LP è prodotto da John Congleton (St. Vincent, Sigur Ros) e Shepard Fairey si è occupato dell’artwork. Robetta, insomma. Ah, e Dev Hynes anche conosciuto come Blood Orange è co-autore del primo singolo, “Long Time”—il cui video potete vedere in anteprima qua sotto. Dal punto di vista sonoro si sente l’eco di “Heart of Glass” nell’intro, un pizzico di Strokes nel bridge e, naturalmente, trattandosi dei Blondie, il ritornello è eccezionalmente cantabile.

“Abbiamo suonato il pezzo dal vivo e ottiene sempre una risposta entusiasta”, fa notare il chitarrista e fondatore Chris Stein (la band ha appena completato un tour in Australia), e poi aggiunge in modo criptico, citando Taxi Driver: “Un giorno verrà la pioggia…”

Diretto da Dikayl Rimmasch (che ha lavorato con Adele ed è responsabile dei video di metà di Lemonade di Beyoncé), il video ritrae i Blondie che ritornano fra le strade che li hanno formati—Debbie guida un taxi, Clem percuote i muri con le sue bacchette e il tastierista Matt Katz-Bohen ci dà dentro di synth dentro uno di quei montacarichi da magazzino. Tutto normale, insomma. Guarda il video qua sotto e, in attesa del loro ritorno, ascoltati i primi quattro album a tutto volume. Grazie Universo per averci dato i Blondie, grazie mille.

