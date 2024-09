Boiler Room ha organizzato un rave ispirato a Trainspotting

Dai ragazzi, lo sappiamo benissimo che siete tutti lì lì per mollare gli studi (lo sapevate che non avevate bisogno di un terzo master in comunicazione per le imprese, dannazione) e il vostro futuro di freelance sottopagati per andarvene a tentarla a Berlino. Non ha davvero senso aspettare: ora non solo potrete fare del sesso molto sudato al Kit Kat e sperare che un altro fulmine colpisca il Berghain, ma se vi sbrigate potreste anche vivere dentro al primo Trainspotting—ma senza l’eroina (a meno che gli oppiacei in vena siano di vostro gradimento, resta che noi ve lo sconsigliamo).



La questione è la seguente: T2 Trainspotting verrà presentato a breve al Film Festival di Berlino. E Boiler Room, che notoriamente fa eventi piuttosto fighi (come questo qua a Milano a cui siamo stati), organizzerà un rave che ricreerà le scene in discoteca del primo film. A suonare saranno Sasha e Goldie, entrambi con selezioni pensate per farvi sentire come se il 1996 non fosse mai finito. Insieme a loro, ci saranno i Modeselektor e Head High. Qua trovate altre informazioni sull’evento.



Niente, ragazzi, guardate il video qua sotto e pensate alle possibilità. Iniziate a pensare a qualche modo creativo per restare a torso nudo, e magari finisce che vi innamorate come Renton.

