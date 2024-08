Bones arriva in Italia

Bones ha annunciato due concerti in Italia: il rapper americano, re del DIY e di SoundCloud, si esibirà a Milano il sabato 17 febbraio 2018, ai Magazzini Generali. Il giorno dopo, domenica 18 febbraio, sarà a Roma, all’Orion Music Club.

Il testo d’accompagnamento con cui è stato annunciato il tour dice tutto: “Per la prima volta nella storia del cloud rap, il principe oscuro del lo-fi lascerà il cimitero che è la sua nazione per incontrare i suoi fan europei. Il fantasma digitale sarà in piena forma per salutare i suoi seguaci e proclamare la nuova era in cui tutti non saremo un fallimento”—in riferimento a Failure, il suo ultimo progetto (che forse contiene un campione di Fabri Fibra).



Trovate le informazioni su come acquistare i biglietti per entrambi i concerti sul sito ufficiale del tour, a questo link. Qua sotto tutte le date del tour.

