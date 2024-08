Borek turco ripieno di carne

Porzioni: 6-8

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 1 ora 30 minuti

Ingredienti

90 ml di olio extra vergine d’oliva

450 g di peperoni verdi piccanti, privati dei semi e tritati grossolanamente

4 g di pepe di Aleppo

1 cipolla grande dorata, tagliata a dadini

Sale fino e pepe nero macinato fresco

913 g di carne di manzo macinata

158 ml di olio vegetale + un po’ per ungere

5 uova grandi

250 ml di latte intero

1 (450 g) confezione di pasta Fillo

15 g nigella sativa(semi di cumino nero)

Preparazione

1. In una padella grande e profonda, scalda l’olio extra vergine d’oliva a fuoco moderato. Aggiungi peperoni, pepe di Aleppo e cipolla, condisci con sale e pepe. Lascia soffriggere, mescolando frequentemente, fino a quando la cipolla si sarà ammorbidita, in circa 10 minuti. Aggiungi la carne e cuoci fino a quando il liquido della carne sarà evaporato, in circa 10 minuti. Condisci con sale e pepe. Continua la cottura a fuoco moderato, mescolando di tanto in tanto per circa 15 minuti. Trasferisci tutto in una ciotola e lascia raffreddare.

2. Riscaldare il forno a 200°C e ungi una teglia da 22x33cm.

3. In una ciotola media, sbatti uova, latte e 125 ml di olio vegetale. Posa un foglio di pasta fillo su una superficie di lavoro e spennella con il composto di uova; ripeti fino ad avere una pila di 2 fogli. Trasferisci la pila sulla teglia e spalma un terzo della miscela di manzo. Ripeti la stratificazione altre due volte con i fogli di pasta fillo spennellati e ripieni di manzo, quindi termina con una pila di pasta fillo spennellati.

4. Taglia la pasta fillo in eccesso e ripiegala al di sotto in modo da sigillare i bordi. Spennella la parte sopra del borek con l’eventuale miscela di uova e cospargi con i semi di nigella sativa. Inforna e lascia cuocere fino a doratura, in circa 45 minuti. Lascia riposare il borek per 20 minuti prima di servire.