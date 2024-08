Guarda un uomo che rovescia 30,000 sterline di champagne in discoteca

Trentamila sterline sono più dello stipendio medio nel Regno Unito. Sono l’affitto del mio appartamento a Londra per tre anni e mezzo. Sono 11,052 Happy Meal. Questo è quello che puoi ottenere con 30,000 sterline.

A meno che, ovviamente, tu non sia quel tipo di persona che deve provare la sua mascolinità eiaculando simbolicamente champagne nel mezzo di una discoteca dopo aver acquistato una bottiglia da 30,000 sterline. A meno che, per sentirsi completo e soddisfatto della tua vita, tu non debba tenere qualcosa che costa come il deposito di una casa nelle tue braccia, mentre la folla applaude, ignorando le tue richieste d’aiuto. A meno che tu non abbia così poco rispetto per il valore dei soldi da non sederti quando provi ad aprire una pesante bottiglia di champagne che costa più del mio stipendio annuale.

Secondo il sito The Drinks Business tutte le definizioni di cui sopra si applicano bene a un ragazzo spagnolo che ha rotto una bottiglia di champagne dal costo approssimativo di 30,000 sterline davanti a una folla di persone. Una pagina Facebook chiamata Ibiza Club News ha postato il video che mostra un uomo provare a stappare la bottiglia, prima che gli scivoli dalle mani e si spacchi sul pavimento.

https://youtube.com/watch?v=m0AZ5LKlGyk

Anche se è difficile capire la maison di champagne dal video, è stato riferito che è stata venduta al bar per decine di migliaia di sterline.

Ma la cosa più incredibile è che questo non è assolutamente la spesa più assurda fatta nel corso di una sola serata in discoteca. Il premio va a un 23enne di Liverpool che in una serata in un nightclub ha speso più di 200,000 sterline, compreso l’acquisto di un Armand de Brignac da 125,000 sterline.

Ah, la fragilità degli uomini.

