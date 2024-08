Bourbon al caramello

Porzioni: 5 tazze

Preparazione: 5 minuti

Totale: 25 minuti

Ingredienti

715 ml di panna da montare

125 ml di bourbon

684 g di zucchero

1 cucchiaino di sale

1 baccello di vaniglia (dividilo in due e gratta via i semini)

Preparazione

1. Prendi una pentola di media grandezza in cui scaldare a fuoco alto lo zucchero e 177 ml d’acqua.

2. Lascia in cottura finché non vedi formarsi il caramello, per circa 10 minuti. Abbassa quindi il fuoco e lascia riposare per 1 minuto. Versa lentamente la panna mescolando fino a completa amalgamazione.

3.Aggiungi il bourbon e il sale, e lascia si raffreddi completamente prima di servire.



4. Se lo metti in frigorifero ti durerà 1 mese!